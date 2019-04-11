﻿ "Кошмар, какой притон!": Винькеле ужаснула латвийцев снимком из психбольницы, Mixnews.lv

"Кошмар, какой притон!": Винькеле ужаснула латвийцев снимком из психбольницы (16)

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Общество | 11 апреля 2019 года, 17:07

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле после посещения Рижского центра психиатрии и наркологии опубликовала в соцсети Twitter фотографию одной из многоместных палат с обшарпанными стенами, стертым линолеумом, чем ужаснула пользователей соцсети. Винькеле пообещала, что сделает все от нее возможное, чтобы такого больше не было. Кроме того, глава минздрава призвала общество изменить свое отношение к душевнобольным людям.

"Очень надеюсь и буду работать, чтобы такие палаты в Рижском центре психиатрии и наркологии по возможности стали прошлым. Нужно менять не только инфраструктуру, но и отношение общества в понимании и отношении к людям с с психическими расстройствами. Это проблема прав человека", - написала Винькеле.

Пользователи соцсети тут же стали оставлять комментарии, большинство из которых сводились к тому, что такая картина наблюдается не только в психиатрической клинике, но и в других больницах и это ужасно.

"Визуально не отличается от знаменитых шестиместных палат в родильном отделении больницы Страдиня (хотя была там два года назад); сколько говорилось, ничего до сих пор не изменилось", - написала Йоланте Скруле.

"Тяжело. Нахождение в такой среде явно не способствует исцелению", - пишет Валтерс Митанс.

Матисс Екабсонс был намного жестче в выражениях.

"Где такой притон? И неужели сейчас так и недоступны нормальные нейрологические/психиатрические палаты/клиники?", - возмущается мужчина.

А Иева Зариня предложила Винькеле приехать в глубинку и увидеть в каком состоянии там палаты в местных психбольницах.

"Может быть, надо увидеть и за пределами Риги? Нет ли в планах отправиться в районы? Например, в Стренчскую психоневрологическую больницу. Сделаете там какую-нибудь фоточку для публикации в Twitter - сразу попадете в список самых просматриваемых в соцсети публикаций", - написала девушка.

А некий Максим написал комментарий, находясь в самой больнице.

"Именно сейчас сижу в коридоре наркологического отделения, чтобы получить справку, которую вдруг запросил сиротский суд, чтобы восстановить статус приемных родителей. Это какой-то кошмар! Во-первых, надо платить вместе с жено1 80 евро за ненужные бумажки. Но организация всего процесса - 19 век. Кошмар!", - пишет пользователь.

Спустя пару часов Максим написал, что совсем не видит смысла в посещении специалистов и кроме как выкачиванием денег это назвать не может.

"Пройдя всю процедуру я совсем не понимаю ее смысл. Каждый из врачей - нарколог и психиатр, задали по три вопроса: аью ли я, употребляю ли наркотики и хорошо ли сплю. Ответив правильно на все вопросы, потратив 3! часа и заплатив 80 евро получил эти справки. Кому это было нужно?..", - задает Винькеле вопрос Максим.

А пользователь Райвис Рудзитис опубликовал фото из Центра туберкулеза и легочных заболеваний.

"Обратите внимание и на Центр туберкулеза и легочных заболеваний. Был немного удивлен, что такие места еще существуют. Художественное фото из маминой палаты", - написал мужчина.

Стоит отметить, что Рижский центр наркологии и психиатрии, находящийся на Твайку,2 – самая большая в Латвии и самая старейшая в Балтии больница для людей с душевными заболеваниями. В конце сентября это медучреждение отметит 195 лет со дня основания.

Напомним, ранее на Винькеле набросились за то, что она предложила отозваться желающих за низкую зарплату и с требованиями знаний русского языка исправить брак в системе электронного здравоохранения.

Комментарии 16
Примус3 часа назад
Латыши до сих пор порядок в стране навести немогут,а вы про палаты каки это.Приоритет,Лат Язык,Оборона.Vai ne Austris?
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Шариковы рулят1 час назад
Это результат 30-летнего правления нацыков. 30 лет борьбы с русским языком дали свои плоды.
Нацыки 30 лет поют песню "Суровые годы уходят", как в фильме "Собачье сердце", Шариковы во власти только свои карманы набивают, а на страну им плевать, вот и результат видим.
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Гы!2 часа назад
Я ей такие фото и из "Страдини" могу подогнать. Закуток в 25м корпусе, гда старики-доходяги лежат. Я уж не говорю о нерижских больницах.
Добро пожаловать в ресльный мир, "слуги" вы наши
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