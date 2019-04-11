﻿ "Кошмар, какой притон!": Винькеле ужаснула латвийцев снимком из психбольницы, Mixnews.lv

Общество |

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле после посещения Рижского центра психиатрии и наркологии опубликовала в соцсети Twitter фотографию одной из многоместных палат с обшарпанными стенами, стертым линолеумом, чем ужаснула пользователей соцсети. Винькеле пообещала, что сделает все от нее возможное, чтобы такого больше не было. Кроме того, глава минздрава призвала общество изменить свое отношение к душевнобольным людям.

"Очень надеюсь и буду работать, чтобы такие палаты в Рижском центре психиатрии и наркологии по возможности стали прошлым. Нужно менять не только инфраструктуру, но и отношение общества в понимании и отношении к людям с с психическими расстройствами. Это проблема прав человека", - написала Винькеле.

Ļoti ceru un arī strādāšu, lai šādas palātas Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā iespējami drīz kļūtu par pagātni. Jāmainās ne vien infrastruktūrai, bet arī sabiedrības izpratnei un attieksmei par cilvēkiem ar psihiskas dabas traucējumiem. Tas ir cilvēktiesību jautājums. pic.twitter.com/NdnT0V3wJO — Ilze Viņķele (@Vinkele) April 10, 2019

Пользователи соцсети тут же стали оставлять комментарии, большинство из которых сводились к тому, что такая картина наблюдается не только в психиатрической клинике, но и в других больницах и это ужасно.

"Визуально не отличается от знаменитых шестиместных палат в родильном отделении больницы Страдиня (хотя была там два года назад); сколько говорилось, ничего до сих пор не изменилось", - написала Йоланте Скруле.

Vizuāli neatšķiras no slavenās 6-vietīgās palātas Stradiņu slimnīcas Dzemdību nodaļā (pati tur biju pirms 2gadiem); cik dzirdēts, nav nekas mainījies. — Jolanta Skrule (@JolantaSk) April 10, 2019

"Тяжело. Нахождение в такой среде явно не способствует исцелению", - пишет Валтерс Митанс.

Smagi. Uzturēšanās tādā vidē atveseļošanos galīgi neveicina. — Valters Mitans (@viuksmp) April 10, 2019

Матисс Екабсонс был намного жестче в выражениях.

"Где такой притон? И неужели сейчас так и недоступны нормальные нейрологические/психиатрические палаты/клиники?", - возмущается мужчина.

Kur ir šis pritons? Un vai šobrīd arī nav jau pieejamas normālās neirologijas/psihiatrijas palātas/klīnikas? — Matīss Jēkabsons (@MatissJekabsons) April 10, 2019

А Иева Зариня предложила Винькеле приехать в глубинку и увидеть в каком состоянии там палаты в местных психбольницах.

"Может быть, надо увидеть и за пределами Риги? Нет ли в планах отправиться в районы? Например, в Стренчскую психоневрологическую больницу. Сделаете там какую-нибудь фоточку для публикации в Twitter - сразу попадете в список самых просматриваемых в соцсети публикаций", - написала девушка.

Šis ir redzēt tikai tik cik grib redzēt! Varbūt vajag redzēt arī ārpus Rīgas? Vai nav plānā doties uz rajoniem? Piemēram Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu. Uztaisiet tur kādu bildi priekš Twitter publikas - tiksiet pie dienas apskatītākā twitter ieraksta. — Ieva Zariņa (@ievinjaaai) April 10, 2019

А некий Максим написал комментарий, находясь в самой больнице.

"Именно сейчас сижу в коридоре наркологического отделения, чтобы получить справку, которую вдруг запросил сиротский суд, чтобы восстановить статус приемных родителей. Это какой-то кошмар! Во-первых, надо платить вместе с жено1 80 евро за ненужные бумажки. Но организация всего процесса - 19 век. Кошмар!", - пишет пользователь.

Tieši tagad sēžu narkoloģijas nodaļas gaitenī lai dabūt īsziņu kuru peiksni pieprasīja bāriņtiesa lai atjaunot adoptētajā statusu. Tas ir kkas murgs! Pirmāmkārtām ir jāmaksā kopā ar sievu 80€ par nevajadzīgiem papīriem. Bet visa procesa organizācija ir pilnīgākais 19. gs. murgs. — maksims (@maksims04801384) April 10, 2019

Спустя пару часов Максим написал, что совсем не видит смысла в посещении специалистов и кроме как выкачиванием денег это назвать не может.

"Пройдя всю процедуру я совсем не понимаю ее смысл. Каждый из врачей - нарколог и психиатр, задали по три вопроса: аью ли я, употребляю ли наркотики и хорошо ли сплю. Ответив правильно на все вопросы, потратив 3! часа и заплатив 80 евро получил эти справки. Кому это было нужно?..", - задает Винькеле вопрос Максим.

Izejot visu procedūru es galīgi nesaprotu tas jēgu. Narkologs un psihiatrs katrs uzdevu 3 jautājumus: vai dzēru, vai lietoju narkotikas un vai labi guļu. Atbildot pareizi uz šiem jautājumiem, iztērējot 3! stundas un samaksājot 80€ dabūju tas izziņas. Kam tas bija vajadzīgs?.. — maksims (@maksims04801384) April 10, 2019

А пользователь Райвис Рудзитис опубликовал фото из Центра туберкулеза и легочных заболеваний.

"Обратите внимание и на Центр туберкулеза и легочных заболеваний. Был немного удивлен, что такие места еще существуют. Художественное фото из маминой палаты", - написал мужчина.

Pievērsiet uzmanību arī Tuberkulozes un plaušu slimību centram. Biju nedaudz pārsteigts, ka eksistē vēl šādas vietas. Mākslas foto no mammas palātas pic.twitter.com/7Khh5UxVbt — Raivis Rudzitis (@RaivisRudzitis) April 10, 2019

Стоит отметить, что Рижский центр наркологии и психиатрии, находящийся на Твайку,2 – самая большая в Латвии и самая старейшая в Балтии больница для людей с душевными заболеваниями. В конце сентября это медучреждение отметит 195 лет со дня основания.

Напомним, ранее на Винькеле набросились за то, что она предложила отозваться желающих за низкую зарплату и с требованиями знаний русского языка исправить брак в системе электронного здравоохранения.