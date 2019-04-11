﻿ Медсестрам в Латвии хотят дать больше возможностей, Mixnews.lv

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В Латвии планируется поменять систему получения квалификации медсестры для того, чтобы расширить сферу деятельности этой профессии и дать ее представителям более широкие возможности для нахождения рабочих мест. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства здравоохранения.

В данный момент после четырех лет обучения медсестры могут работать лишь по одному конкретному профилю, например, в хирургии. Планируется, что с введением изменений, после четырех лет обучения медсестры смогут выбирать, ухаживать за пациентами амбулатории, терапии или хирургии.

Lai paplašinātu māsu kompetenci un nodrošinātu plašākas darba iespējas, plānots mainīt izglītības sistēmu māsas kvalifikācijas iegūšanai. Studijas pēc jaunās sistēmas varētu tikt uzsāktas 2022./2023. studiju gadā. Sīkāk lasi: https://t.co/oA9hi0Ri8V pic.twitter.com/HcpCv9jHRU — Veselības ministrija (@veselibasmin) 11 апреля 2019 г.

Как отмечается, несмотря на то, что в Латвии зарегистрировано 18 882 медсестры, по профессии работают лишь 8460 из них. При этом 40% работающих медсестер - пенсионного или предпенсионного возраста. В результате в больницах не хватает 1500 медсестер и к 2025 году дефицит может вырасти до 3500 медсестер.

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