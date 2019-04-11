﻿ Медсестрам в Латвии хотят дать больше возможностей, Mixnews.lv

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Медсестрам в Латвии хотят дать больше возможностей (5)

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Общество | 11 апреля 2019 года, 14:16

В Латвии планируется поменять систему получения квалификации медсестры для того, чтобы расширить сферу деятельности этой профессии и дать ее представителям более широкие возможности для нахождения рабочих мест. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства здравоохранения.

В данный момент после четырех лет обучения медсестры могут работать лишь по одному конкретному профилю, например, в хирургии. Планируется, что с введением изменений, после четырех лет обучения медсестры смогут выбирать, ухаживать за пациентами амбулатории, терапии или хирургии.

Как отмечается, несмотря на то, что в Латвии зарегистрировано 18 882 медсестры, по профессии работают лишь 8460 из них. При этом 40% работающих медсестер - пенсионного или предпенсионного возраста. В результате в больницах не хватает 1500 медсестер и к 2025 году дефицит может вырасти до 3500 медсестер.

Фото: freeimages.com

Комментарии 5
А1 час назад
Так дайте медсестрам каникулы, пусть с больными выезжают на природу, гуляют. Летом в отсутствии больных пусть посещают рабочее место, писать планы и повышать квалификацию.
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Shura1 час назад
Это что-бы без разрешения, могли всяких патриотсов током лечить)))))))Уаха-ха-ха
1
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Медсестра1 час назад
Лучше ложись сразу в морг .
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