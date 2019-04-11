﻿ CSDD предложил принудительно отключать мобильные в автомобилях, Mixnews.lv

Общество |

В среду на заседание комиссии Сейма по делам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции были приглашены представители различных ведомств, чтобы обсудить возможности улучшения безопасности дорожного движения.

Как рассказал чиновник Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс, к 2020 году число погибших на дорогах, по сравнению с 2017 годом, должно быть уменьшено на 50% — то есть с 2018 до 109 случаев с летальным исходом. В прошлом году этот показатель составил 148 человек, сообщает LETA.

В частности, Вецтиранс указал на случаи, когда водитель умирает прямо за рулем во время вождения, что приводит к ДТП. По мнению представителя Минсообщения, семейным врачам следует начать уделять особое внимание своим посетителям, у которых выявлены проблемы с сердцем. Сердечников следует включить в группу риска и лишать их прав на вождение транспортом или заставить проходить более частые и усиленные проверки на состояние здоровья.

В свою очередь, глава Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Андрис Лукстиньш озабочен проблемой использования мобильных телефонов за рулем — например, когда водитель пытается писать SMS-сообщения.

Лукстиньш предложил вообще запретить использование соответствующих устройств за рулем. Он считает, что государству следует заставить мобильных операторов принудительно отключать связь в телефонах и планшетах, если их владелец находится в автомобиле, едущем со скоростью более 30 км/ч.

Источник: DELFI

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