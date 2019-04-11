﻿ Рабсила в Латвии одна из самых дешевых в ЕС: хуже только в Румынии и Болгарии, Mixnews.lv

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Средние почасовые затраты на рабочую силу в Латвии в прошлом году составили 9,3 евро, что значительно ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.

Ниже, чем в Латвии, затраты на рабочую силу, не считая сельское хозяйство и государственное управление, в прошлом году были только в Болгарии (5,4 евро в час), Румынии (6,9 евро) и Литве (9 евро).

В Эстонии почасовые затраты на рабочую силу в прошлом году составляли 12,4 евро.

Наибольшие затраты на рабочую силу в прошлом году зарегистрированы в Дании (43,5 евро), Люксембурге (40,6 евро), Бельгии (39,7 евро), Швеции (36,6 евро), Нидерландах (35,9 евро) и Франции (35,8 евро).

В среднем по ЕС этот показатель составил 27,4 евро, что на 2,7% больше, чем в 2017 году. В еврозоне почасовые затраты на рабочую силу в прошлом году по сравнению с 2017 годом выросли на 2,2% до 30,6 евро в час.

Напомним, как свидетельствует опрос, большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы.

23% опрошенных сказали, что вскоре столкнутся с этой проблемой, а 6% считают, что рабочая сила всегда будет доступна. 2% предпринимателей не обеспокоены проблемой нехватки рабочей силы, потому что считают, что дефицит еще не наступил.

По сравнению с мартом в июле на 3 процентных пункта выросло число предпринимателей, которых беспокоит доступность рабочей силы.

В ходе опроса выяснилось, что больше всего не хватает работников в строительстве, сфере услуг, торговле, медицине.

Предприниматели в целом готовы принимать на работу молодежь без образования и опыта, а также инвалидов, молодых матерей и пенсионеров. Также работодатели готовы обучать работников.