﻿ Bezvests: объявился пропавший в Амстердаме латвийец, Mixnews.lv

Bezvests: объявился пропавший в Амстердаме латвийец (1)
Общество | 11 апреля 2019 года, 20:50
43-летний Янис Каулиньш, пропавший 26 марта 2019 года в Нидерландах, в Амстердаме, сегодня нашелся живым и здоровым и вернулся домой, сообщает организация Bezvests.
Об этом поисковикам сообщили его родные.
"Семья благодарит добровольцев и всех, кто делился информацией в социальных сетях, за помощь и неравнодушие. Берегите себя и своих близких", - сказано в сообщении.
Фото: Bezvests.lv
Хорошо, что хорошо заканчивается.
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