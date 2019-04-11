﻿ Bezvests: объявился пропавший в Амстердаме латвийец, Mixnews.lv

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43-летний Янис Каулиньш, пропавший 26 марта 2019 года в Нидерландах, в Амстердаме, сегодня нашелся живым и здоровым и вернулся домой, сообщает организация Bezvests.

Об этом поисковикам сообщили его родные.

"Семья благодарит добровольцев и всех, кто делился информацией в социальных сетях, за помощь и неравнодушие. Берегите себя и своих близких", - сказано в сообщении.

Фото: Bezvests.lv