﻿ Спасибо всем за помощь! Постоялец пансионата Берги нашелся, Mixnews.lv

Общество |

48-летний Айварс Икауниекс, пропавший из пансионата в Риге, в местечке Берги 10 апреля 2019 года, сегодня вечером, к счастью, нашелся и, по информации, полученной Bezvests.lv от полиции и руководства пансионата, в настоящее время возвращается назад.

Мужчина периодически страдает от провалов в памяти, поэтому было особенно важно как можно скорее его найти.

Благодарим всех, кто сопереживал и помогал распространять информацию, а так же тем, кто звонил и сообщал.

фото bezvests.lv