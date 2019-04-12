﻿ Эксперты: Деглавский мост не угрожает безопасности людей, Mixnews.lv

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Эксперты: Деглавский мост не угрожает безопасности людей (10)

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Эксперты провели обследование выявленных на путепроводе ул. Аугуста Деглава дефектов и заключили, что они не представляют опасности для движения по мосту, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Общество | 12 апреля 2019 года, 08:02

После приостановки ремонта моста сразу же было проведено обследование обнаруженных дефектов и расчеты несущей способности путепровода, чтобы убедиться в его безопасности. Расчеты показывают, что мост может выдержать транспортные средства массой до 30 тонн, в том числе общественный транспорт.

"У путепровода не обнаружено отклонений, осадки или деформации опор, которые бы свидетельствовали о снижении его общей устойчивости. Кроме того, проезжая часть ограничена, движение разрешено только по двум полосам", - сказала представитель департамента.

Она сообщила, что специалисты департамента в настоящее время сотрудничают с ответственными специалистами Государственного бюро по контролю за строительством и Рижского строительного управления по разработке задания на обследование моста. На его основе сертифицированный независимый эксперт проведет полное обследование моста и необходимые замеры.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс потребовал у Рижской думы провести полное техническое обследование путепровода через ул. Аугуста Деглава, чтобы предотвратить риски для людей.

Несмотря на потенциальную опасность, Рижская дума на Деглавском мосту ввела ограничения только для транспорта массой свыше 30 тонн, а для остального транспорта движение не закрыла. Связавшись с Государственным бюро по контролю за строительством, министр выяснил, что полное техническое обследование моста не проведено. Бюро также потребовало у Рижского строительного управления оценить возможности организации движения по мосту и допустимую нагрузку.

"Пока не проведено полное техническое обследование моста или экспертиза и пока в распоряжении ответственных должностных лиц, в частности, вице-мэра Рижской думы Вадима Баранника нет заключения экспертов о допустимых нагрузках, субъективные решения должностных лиц об организации движения по мосту безответственны и могут привести к трагедии, подобной золитудской", - заявил министр.

Гиргенс потребовал у Рижской думы немедленно провести полное техническое обследование моста и принять ответственные решения, чтобы предотвратить угрозу для жизни людей.

Как сообщалось, при ремонте опор путепровода на ул. Деглава были обнаружены ранее не предвиденные дефекты, поэтому строительные работы приостановлены.

Устранение этих дефектов проект реконструкции моста не предусматривал. Работы приостановлены до внесения изменений в проект.

Ремонтные работы на Деглавском мосту выполняет за 4,27 млн евро литовское предприятие Kauno tiltai.

На мосту будут построены новые тротуары, велосипедная и пешеходная дорожка по левой стороне (по направлению от центра), новые перила и барьеры безопасности, обновлено дорожное покрытие.

Фото: daugavasstadions.lv, Оксана Джадана/F64

Комментарии 10
ха3 часа назад
счас patriotsi начнут выть о тяжелом наследии от окупации.
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ЯЯЯ1 час назад
ДА сейчас, и памперсы тебе поменяет, ты со своим правительством верни сначала рабочих в латвию которые поуезжали из за геноцидной политики, видишь некому строить литовцев привлекаем. Но это конечно нонсенс что ни одному эксперду за пол года не пришла мысль заглянуть снизу на состояние опор и ригелей моста визуально видно что воздействие влаги было обильно и пока не будет произведен рентген ригелей о состоянии прочности беспочвенно рассуждать поактикой доказано что в закрытом влажном обьеме ржа за три года превращает арматуру железобетонной конструкции из 32-й , практически в 16- ти милиметровую ну и поскольку сопромат никогда не был в почете у студентов то нынешним молодым экспердам доверять не следовало,запрет свыше 30 тонн это хорошо но ведь вибрация может происходить и от проезжающего под мостом транспорта
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а2 часа назад
а хули за 30 лет не чинили?за эти годы,развели наркоманов,синюшников воров и прочую "элиту", сейчас будет ответ-виноват путин. да ,дебилы? 30 ЛЕТ! придурки жили автоматом от того ,что досталось, тупее никого в жизни не видел.
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