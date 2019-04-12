﻿ Лето весной! Через неделю воздух прогреется до 22 градусов, Mixnews.lv

Лето весной! Через неделю воздух прогреется до 22 градусов (10)

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Общество | 12 апреля 2019 года, 09:27

В предстоящие выходные, на следующей неделе и на Пасху погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому после 16 апреля станет значительно теплее, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.

В эти выходные существенных изменений температуры не ожидается, будет преобладать переменная облачность без осадков.

Со вторника, 16 апреля, температура начнет повышаться, погода будет солнечной и сухой. В таких условиях ожидаются большие колебания температуры - ночью температура воздуха местами может опуститься ниже нуля, днем столбик термометра приблизится к +20 градусам, а местами даже выше.

Согласно прогнозам Global Forecast System, на Пасху максимальная температура воздуха в Латвии будет +17..+22 градуса, более прохладная погода сохранится только на побережье.

В связи с сухой погодой повысится пожароопасность, поэтому вероятен рост количества пожаров прошлогодней травы, возгораний в лесах и на болотах.

Комментарии 10
ВВС2 часа назад
...Ну ты и Д...Б..!
1
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эта2 часа назад
krievu pasaule,прочно сидит в твоей тыкве,которую ты называешь головой, если бы не ты, никто бы и не знал ,что есть такое.
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Эхе хе1 час назад
наССыскому отребью лучше привыкать к Сибирским морозам
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