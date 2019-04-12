﻿ Лето весной! Через неделю воздух прогреется до 22 градусов, Mixnews.lv

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В предстоящие выходные, на следующей неделе и на Пасху погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому после 16 апреля станет значительно теплее, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.

Lieldienu brīvdienās GFS prognozē līdz +22 grādiem siltu laiku. Jāatceras par piesardzību, uzturoties saulē. UV starojums gaidāms tikpat augsts kā parasti augusta otrajā pusē, bet pavasarī bāla āda daudz ātrāk apdeg. — Jānis Trallis (@meteozinas) 12 апреля 2019 г.

В эти выходные существенных изменений температуры не ожидается, будет преобладать переменная облачность без осадков.

Со вторника, 16 апреля, температура начнет повышаться, погода будет солнечной и сухой. В таких условиях ожидаются большие колебания температуры - ночью температура воздуха местами может опуститься ниже нуля, днем столбик термометра приблизится к +20 градусам, а местами даже выше.

Согласно прогнозам Global Forecast System, на Пасху максимальная температура воздуха в Латвии будет +17..+22 градуса, более прохладная погода сохранится только на побережье.

В связи с сухой погодой повысится пожароопасность, поэтому вероятен рост количества пожаров прошлогодней травы, возгораний в лесах и на болотах.