﻿ Лидака покидает пост члена Совета по электронным СМИ, Mixnews.lv

Лидака покидает пост члена Совета по электронным СМИ (1)

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Общество | 12 апреля 2019 года, 13:05

Член Совета по электронным СМИ (NEPLP) Гунта Лидака, которая была ответственной за надзор за коммерческими телеканалами, сообщила о том, что покидает свою должность, сообщает LTV.

"Общественные СМИ и совет используются как политический инструмент для сведения счетов. В этой ситуации профессиональная работа невозможна", - указала Лидака.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация журналистов потребовала генпрокурора отреагировать на возможные нарушения во время конкурса на должность членов правления LTV.

По словам главы ассоциации Ивонны Плауде, она и ее коллеги в шоке от действий Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Ранее сообщалось, что NEPLP выбрал людей без опыта работы в общественных СМИ — председателем правления был назначен бизнес-консультант Эйнар Гиелс, а пост члена правления по вопросам цифрового развития и содержания заняла Эва Юхневича. Конкурсную комиссию убедила готовность и желание обоих кандидатов работать вместе.

После критики как ряда политиков, так и журналистов, победители конкурса Эва Юхневича и Эйнар Гиелс отказались занимать предложенные им посты.

Комментарии 1
teika1 час назад
Мавр может уходить.....
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