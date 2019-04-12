﻿ Мэр Елгавы стал пенсионером и получил еще 20 000 евро, Mixnews.lv

Мэр Елгавы стал пенсионером и получил еще 20 000 евро (1)
Общество | 12 апреля 2019 года, 14:45
В 2018 году мэр Елгавы Андрис Равиньш (СЗК) стал получателем пенсии, свидетельствует поданная им в Службу госдоходов (VID) декларация должностного лица.
За прошлый год Равиньш заработал в Елгавской думе 36 690 евро, а еще 20 223 евро получил из госбюджета в качестве пенсии. Помимо этого, 5 евро он получил от банка в виде процентов.
Наличными Равиньш накопил 3500 евро, а в банке хранит 29 482 евро. За год банковские накопления мэра выросли на 6315 евро.
Равиньш является обладателем легкового автомобиля "ВАЗ-2105" 1991 года выпуска, Volvo S80 2007 года выпуска, а также грузового фургона "УАЗ-452" 1984 года выпуска.
Фото: flickr.com/photos/valstskanceleja
Жизнь всем дает всё, но многие об этом не знают, т.к. жить по закону многим просто не по средствам.
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