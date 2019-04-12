﻿ Мэр Елгавы стал пенсионером и получил еще 20 000 евро, Mixnews.lv

Общество |

В 2018 году мэр Елгавы Андрис Равиньш (СЗК) стал получателем пенсии, свидетельствует поданная им в Службу госдоходов (VID) декларация должностного лица.

За прошлый год Равиньш заработал в Елгавской думе 36 690 евро, а еще 20 223 евро получил из госбюджета в качестве пенсии. Помимо этого, 5 евро он получил от банка в виде процентов.

Наличными Равиньш накопил 3500 евро, а в банке хранит 29 482 евро. За год банковские накопления мэра выросли на 6315 евро.

Равиньш является обладателем легкового автомобиля "ВАЗ-2105" 1991 года выпуска, Volvo S80 2007 года выпуска, а также грузового фургона "УАЗ-452" 1984 года выпуска.

Фото: flickr.com/photos/valstskanceleja