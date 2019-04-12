﻿ Латвийские бизнесмены поголовно страдают от нехватки работников, Mixnews.lv

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92% предпринимателей в Латвии испытывают трудности с поиском работников, свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий Балтии, который в пятницу представила аудиторская компания PricewaterhouseCooper ("PwC"). В Литве на нехватку рабочей силы указали 86% опрошенных предпринимателей, в Эстонии — 75%.

Как следствие дефицита рабочей силы 30% латвийских предпринимателей назвали то, что более быстрыми темпами растут затраты, 17% не в состоянии использовать предоставляемые рынком возможности, а 14% не в могут эффективно внедрять инновации и достигать поставленных целей.

На вопрос о том, как решается проблема нехватки рабочей силы, 62% предпринимателей в Латвии ответили, что модернизируют условия для работы, 58% ищут работников на имеющемся рынке, 46% - переквалифицируют имеющихся работников.

Представитель PwC Эвия Баула отметила, что в Литве возможности аутсорсинга — комбинирования автоматизированного и человеческого труда используют 43% предпринимателей, тогда как в Латвии - всего 18%.

"Интересно также то, что в мире проблему нехватки рабочей силы в основном пытаются решать обучением и переквалификацией, а в Латвии в основном благоустройством рабочей среды", - сказала Баула.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download