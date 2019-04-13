﻿ Вниманию автоводителей! С понедельника начнется ремонт улицы Краста, Mixnews.lv

Вниманию автоводителей! С понедельника начнется ремонт улицы Краста (7)

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Общество | 13 апреля 2019 года, 12:36

С понедельника, 15 апреля, начнутся работы по обновлению дорожного покрытия на ул. Краста в Риге, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

С начала следующей недели на участке от ул. Огрес до Островного моста будут закрыты для движения крайние правые полосы в обоих направлениях.

Ограничения будут введены и на полосах местного значения, при этом сохранится доступ ко всем прилегающим к улице территориям.

Установлены также ограничения скорости - 50 км/час на основной полосе и 30 км/час на полосах местного значения.

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В случае необходимости отдельные работы будут выполняться в ночные часы, и при этом движение может быть ограничено до одной полосы в каждом направлении.

Планируется демонтировать обочины улицы, старое асфальтобетонное покрытие, подготовить основу и в два слоя уложить новое покрытие. Ремонт планируется закончить летом.

Работы за 8,1 млн евро (с НДС) выполняет ООО Binders.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 7
Плотник2 часа назад
Але гараж. Про ремонт Креста еще висередине прошлого года планировали начать ремонт в этом году. Следи за инфой.
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Shura2 часа назад
А после депортации верзилойда,мы заживем ещё лучше Уаха-ха-ха-хаа)))
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sergei2 часа назад
с Ушаковом город не мог сварить супа, теперь хоть народ стал работать, не боиться ничего, а то запуган был, скоро риги приведут в порядок за 10 летний простой
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