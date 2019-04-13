﻿ Вниманию автоводителей! С понедельника начнется ремонт улицы Краста, Mixnews.lv

Общество |

С понедельника, 15 апреля, начнутся работы по обновлению дорожного покрытия на ул. Краста в Риге, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

С начала следующей недели на участке от ул. Огрес до Островного моста будут закрыты для движения крайние правые полосы в обоих направлениях.

Ограничения будут введены и на полосах местного значения, при этом сохранится доступ ко всем прилегающим к улице территориям.

Установлены также ограничения скорости - 50 км/час на основной полосе и 30 км/час на полосах местного значения.

В случае необходимости отдельные работы будут выполняться в ночные часы, и при этом движение может быть ограничено до одной полосы в каждом направлении.

Планируется демонтировать обочины улицы, старое асфальтобетонное покрытие, подготовить основу и в два слоя уложить новое покрытие. Ремонт планируется закончить летом.

Работы за 8,1 млн евро (с НДС) выполняет ООО Binders.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download