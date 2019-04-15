﻿ К пробкам готовы? Начинается масштабный ремонт на Краста, Mixnews.lv

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С понедельника, 15 апреля, начинаются работы по обновлению дорожного покрытия улицы Краста, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Начиная с понедельника, в зоне строительных работ на участке от ул. Огрес до Островного моста, на проезжей части обоих направлений, будут закрыты крайние правые полосы. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

Ограничения движения будут введены на полосах местного сообщения ул. Краста, но подъезд ко всем прилегающим к улице территориям будет обеспечен.

В зоне строительных работ будет установлено ограничение допустимой скорости. На основной проезжей части – 50 километров в час, на полосах местного сообщения – 30 километров в час. Парковка и стоянка машин на улице Краста будут запрещены.

Во время ремонта улицы Краста все изменения в организацию движения будут вводиться в соответствии с видами строительных работ и их дислокацией. В случае необходимости некоторые работы будут проводиться в ночное время. Ночью, во время работ, движение может быть разрешено только по одной полосе в каждом направлении. Просим водителей обращать внимание на временные знаки и технические средства организации дорожного сообщения!

Работы будут производиться по такому плану: сначала – демонтаж бордюров и старого асфальтобетонного покрытия, далее проезжую часть подготовят к укладке нового покрытия, а потом в два слоя будет положено новое асфальтобетонное покрытие.

Строительные работы планируется завершить летом этого года.