﻿ Cегодня в Латвии состоится "Тотальный диктант", Mixnews.lv

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13 апреля по всей Латвии пройдет образовательная акция "Тотальный диктант". Мероприятие начнется в 14 часов.

В Риге акция "Тотальный диктант" по русскому языку будет проходить в Балтийской международной академии (БМА).

"Суть акции заключается в том, что люди независимо от страны проживания могут прийти и написать текст современного автора на русском языке. Признаться в любви к русскому языку независимо от этнического происхождения. В прошлом году "Тотальный диктант" прошел на 6-ти континентах, охватил 76 стран, общее число участников превысило 227 тысяч человек. По всей видимости, в этом году число участников еще возрастет. Акция носит всемирный характер. Более того, на Международной космической станции есть люди, которые готовы написать "Тотальный диктант"", - отметил организатор "Тотального диктанта" в Латвии Александр Филей.

В этом году автором текста стал известный российский литературовед и литературный критик Павел Басинский, написавший роман "Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина".

В Латвии "Тотальный диктант - 2019" пройдет в Риге, Даугавпилсе, Резекне и Юрмале. В Балтийской международной академии читать текст Басинского будет известный журналист Андрей Яковлев.

Писать диктант можно и в режиме онлайн. Прямая трансляция чтения текста Павлом Басинским будет осуществляться на сайте totaldict.ru.