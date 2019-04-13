﻿ Гражданам Латвии больше не нужна виза для поездок в Таиланд, Mixnews.lv

Общество |

С 14 апреля гражданам Латвии для поездок в Таиланд сроком до 30 дней виза больше будет не нужна, сообщает МИД Латвии.

МИД подчеркивает, что работать с туристической визой в Таиланде запрещено, для этого перед въездом в страну необходимо получить предусмотренную для работы визу.

Латвийским негражданам виза для въезда в Таиланд необходима.

Более подробную информацию об условиях въезда в Таиланд можно получить на сайте Управления миграционной службы Таиланда или в находящемся в Стокгольме посольстве Таиланда в Латвии.

Фото: Flickr/Vladimir Varfolomeev