﻿ Гражданам Латвии больше не нужна виза для поездок в Таиланд, Mixnews.lv

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Гражданам Латвии больше не нужна виза для поездок в Таиланд (3)

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Общество | 13 апреля 2019 года, 19:23

С 14 апреля гражданам Латвии для поездок в Таиланд сроком до 30 дней виза больше будет не нужна, сообщает МИД Латвии.

МИД подчеркивает, что работать с туристической визой в Таиланде запрещено, для этого перед въездом в страну необходимо получить предусмотренную для работы визу.

Латвийским негражданам виза для въезда в Таиланд необходима.

Более подробную информацию об условиях въезда в Таиланд можно получить на сайте Управления миграционной службы Таиланда или в находящемся в Стокгольме посольстве Таиланда в Латвии.

Фото: Flickr/Vladimir Varfolomeev

Комментарии 3
Хражданин24 минуты назад
Зашибись новость. Разрыдался от сщастья. Позитив на оставшийся день. Где б ещё денег взять на поезду в Таиланд?
С ринкевичями ясно - те за госсчёт сьездят. А шо простому хражданину делать?
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veiksmes stasts14 минуты назад
теперь последние латысские патриоты свалят со своей уродины .
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Саня25 минут назад
латышам ток надо в ирию и англию
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