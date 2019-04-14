﻿ Опрос: большинство жителей Латвии удовлетворено работой своего самоуправления, Mixnews.lv

Опрос: большинство жителей Латвии удовлетворено работой своего самоуправления (9)

фото

Общество | 14 апреля 2019 года, 10:28

Большинство жителей Латвии удовлетворено работой своего самоуправления, показал опрос, проведенный в январе 2019 года центром социологических исследований SKDS.

34% опрошенных были недовольны, 58% - более или менее довольны, в том числе 14% - полностью удовлетворены работой своего самоуправления.

Как отметил руководитель SKDS Арнис Кактиньш, в целом показатели оценки работы самоуправлений держатся на таком уровне с 2013 года, а до этого отношение жителей к работе самоуправлений было более критическим.

Во время финансово-экономического кризиса в 2009 году 52%, в 2010 году - 48% опрошенных были недовольны работой своего самоуправления.

В начале 2016 года полностью удовлетворены работой своего самоуправления были 15% опрошенных, 43% были скорее удовлетворены и только 30% были недовольны работой местных властей.

Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35.

Комментарии 9
Саня3 часа назад
14% работает в этих самых управлениях?
Или иначе, кто эти дебилы, покажите мне их.
3
Ответить
воскресенье2 часа назад
Типа ты умный, выглядишь подобно идиоту, живя в комментариях.
2
Ответить
точно1 час назад
не даром средняя зарплата у нас 7000 евро и живем как никогда хорошо.
1
Ответить