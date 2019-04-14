﻿ Организованную консульством Латвии выставку закрыли из-за свастики, Mixnews.lv

Организованную консульством Латвии выставку закрыли из-за свастики (38)

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Общество | 14 апреля 2019 года, 09:06

В детской библиотеке Калининграда отменили выставку букварей народов мира из-за обнаруженных книг с изображением свастики. Об этом заявила директор учреждения Оксана Васильева, пишет ТАСС.

По ее словам, буквари со свастикой заметили библиотекари, производившие монтаж выставки. Книги для выставки предоставил латышский коллекционер Юрис Цибульс. Саму выстаку организовывало консульство Латвии в Калининграде.

Суд Калининграда конфисковал 11 экземпляров книги, содержащих отрывки произведения "Белый букварь", где и была обнаружена свастика, и оштрафовал Цибульса на 3000 рублей (чуть более 40 евро).

Сам Цибульс вину признал лишь частично. Он подтвердил, что книга с фрагментами "Белого букваря" написана им, однако, заявил, что никакого злого умысла он не имел и не планировал распространять запрещенную информацию.

Фото: flickr.com/Ivita Vītola-Volka

Комментарии 38
В очередь в очередь сукины дети...4 часа назад
Слышь дуремар,ты свой перконкрус,можешь засунуть себе в дупло,во всём мире это свастика и горькое напаминание о фашизме.Это пока вы всем лидете вам позволяют глумится над памятью о войне,но совсем скоро времена изменятся,придётся тебе дятел опять перекрашиваться.
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ssk4 часа назад
пусть в фашингтоне устраивают своии ссвыставки, нефиг этому дерьму делать в России
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Рыцарь 4 часа назад
Проверю, латыш ли ты. В латышской мифологии можно обнаружить фей ?
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