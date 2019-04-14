﻿ Bezvests в очередной раз прочесали лес Огре, пенсионера найти так и не удалось, Mixnews.lv

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Команда добровольцев Bezvests.lv в составе 40 человек в субботу уже в 6-ой раз искала в лесных массивах Огре пенсионера Мартиньша Домбровскиса, пропавшего 8 мая 2018 года.

К сожалению, и на сей раз, несмотря на все усилия волонтёров, человека найти не удалось. Но важные находки, обнаруженные группой добровольцев, особенно на последнем этапе, дают надежду на то, что поиски в скором времени могут дать результат.

Пока нет листвы на деревьях и кустарнике, видимость в лесу хорошая добровольцы постарались провести поиски именно в эти выходные, - на следующей неделе станет теплее и зелени уже будет больше, поэтому лес будет просматриваться намного хуже.

Добровольцы были поделены на две группы, и под руководством инструкторов Евгения Корсуня и Антона Шишко прочесывали лес - участок за участком. Вторая группа - команда квадрациклистов - более мобильная, проверяла другие места.

"Благодарим всех, кто приехал и помог искать человека. Вы молодцы! Участки были очень сложные, но мы справились!", - сказано в сообщении организаторов поисков.

Фото: Bezvests.lv