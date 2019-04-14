﻿ За нарушения в налоговой сфере наказания станут суровее, Mixnews.lv

За нарушения в налоговой сфере наказания станут суровее (17)

фото

Общество | 14 апреля 2019 года, 11:34

Министерство финансов разработало поправки к закону о налогах и пошлинах, ужесточающие наказания за нарушения в налоговой сфере.

Поправками планируется дополнить закон новым разделом, определяющим административные нарушения в налоговой сфере и устанавливающие компетентные органы, которые будут применять административные наказания.

Согласно поправкам, за уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей, сокрытие или уменьшение прибыли и других облагаемых налогами объектов для физических лиц или членов правлений будет применяться денежный штраф в размере от 125 до 2000 евро с запретом занимать определенные должности в коммерческих обществах или без него.

Отсутствие регистрации в регистре налогоплательщиков будет чревато для физических лиц предупреждением или денежным штрафом в размере от 50 до 210 евро, для юридических лиц - от 50 до 350 евро.

За выплату неуказанных в бухучете зарплат физические лица или члены правлений будут штрафоваться на 140-2000 евро с запретом занимать определенные должности в коммерческих обществах или без него.

За несоблюдение примененных Службой госдоходов (СГД) запретов для физических лиц или членов правлений будет применяться денежный штраф в размере от 140 до 2000 евро с запретом занимать определенные должности в коммерческих обществах или без него.

За недекларирование осуществленных наличными деньгами сделок с физическими лицами, которые согласно нормативным актам не должны регистрировать хозяйственную деятельность, будет применяться денежный штраф для физических в размере 3%, для юридических лиц - 5% от незадекларированной суммы.

Не установившие электронные устройства регистрации платежей физические лица могут быть оштрафованы на 140-350 евро, юридические лица - на 140-1400 евро.

Предусмотрены поправками также денежные штрафы за нарушение срока подачи налоговой декларации физическими и юридическими лицами и за не извещение СГД о подозрительных сделках.

Планируется, что применять эти штрафы будет СГД.

Комментарии 17
Саня1 час назад
скоро налоги взлетят, после того как из ЕФ перестанут платить нахлебников, дыры то как то латать надо будет
6
Ответить
Латвиец1 час назад
А может уже пора ввести штраф "ПРОСТО ТАК" , чтоб на зарплаты и премии чиновникам хватало? Все чем занимаються наши ВЛАСТЬИМУЩИЕ это поднимают налоги и вводят штрафы. Лучше бы создавали условия , для развития и улучшения предпринимательской деятельности. А то у них хорошо получается сначала заработай деньги , затем заплати налоги , а после всего этого еще докажи , что ты эти деньги заработал честно
1
Ответить
угу1 час назад
"gan veselìbas sfèrai", а как заболеешь,так в больницу со своими лекарствами, да еще за лечение заплати в тридорога,так что ,лепи свою муть малолеткам.прохиндей.
2
Ответить