﻿ В Европе во всех новых машинах введут “черные ящики”, Mixnews.lv

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С мая 2022 года новые автомобили в Европе должны будут быть оснащены системой умной адаптации скорости и улучшенной тормозной системой. Также будут введены “черные ящики”. Такие изменения запланировал Европарламент, пишет Latvijas Avīze.

Уже в этот вторник депутаты Европарламента будут голосовать за закон, который предполагает обеспечить данными системами безопасности легковые автомобили, микроавтобусы, грузовики и автобусы.

Об этом законе, целью которого является уменьшение ДТП и их жертв, уже негласно договорились министры стран ЕС.

Одной из обязательных технологий станет “Интеллигентная адаптация скорости” (ISA), которая, согласна оценке специалистов уменьшит количество жертв ДТП на 20%. ISA будет уведомлять водителя о превышении скорости. Однако, сама ее ограничивать система не сможет.

За 2018 год на дорогах ЕС погибло около 25 тысяч человек. Еще 135 тысяч были серьезно ранены, свидетельствуют данные Еврокомиссии.