﻿ На "Тотальный диктант" в Латвии пришло более 400 человек, Mixnews.lv

На "Тотальный диктант" в Латвии пришло более 400 человек (9)
Общество | 14 апреля 2019 года, 16:31
Вчера состоялся "Тотальный диктант". В том числе он прошел и в Латвии. В нашей стране на мероприятие в общей сложности пришло 417 человек, пишет на своей странице Facebook координатор проекта "Тотальный диктант" в Латвии Александр Филей.
В Риге в диктанте приняло участие 292 человека: 172 пришло в Балтийскую международную академию и 120 – в Рижскую среднюю школу №40.
Вторым по посещаемости стал город Резекне, там в мероприятии поучаствовали 42 человека. Даугавпилс – 31 человек, Юрмала – 30 человек и Вентспилс – 22 человека.
Напомним, что "Тотальный диктант" организуется ежегодно, начинается с 2004 года. Латвия участвует в диктанте с 2012 года.
Фото: facebook.com/odessamatj
учите английский, русский, немецкий, куда перспективней
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mazàkumtautìbas pàrstàvju))))) 40% всего лишь.
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считаю,что диктант по русскому могут писать люди изучающие его,я достаточно хорошо его знаю и уверена в правильности его написания,а вот тебе патриот надо-бы написать диктант на латышском,а то ты кроме лозунгов ничего путного не можешь написать !!!
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