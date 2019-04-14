﻿ На "Тотальный диктант" в Латвии пришло более 400 человек, Mixnews.lv

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Вчера состоялся "Тотальный диктант". В том числе он прошел и в Латвии. В нашей стране на мероприятие в общей сложности пришло 417 человек, пишет на своей странице Facebook координатор проекта "Тотальный диктант" в Латвии Александр Филей.

В Риге в диктанте приняло участие 292 человека: 172 пришло в Балтийскую международную академию и 120 – в Рижскую среднюю школу №40.

Вторым по посещаемости стал город Резекне, там в мероприятии поучаствовали 42 человека. Даугавпилс – 31 человек, Юрмала – 30 человек и Вентспилс – 22 человека.

Напомним, что "Тотальный диктант" организуется ежегодно, начинается с 2004 года. Латвия участвует в диктанте с 2012 года.

Фото: facebook.com/odessamatj