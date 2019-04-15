﻿ Уже с завтрашнего дня в Латвии начнет теплеть, Mixnews.lv

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Уже с завтрашнего дня в Латвии начнет теплеть (3)

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Общество | 15 апреля 2019 года, 07:21

В понедельник в Латвии еще будет прохладно, прогнозируют синоптики.

Сохранится низкая влажность воздуха, осадков не ожидается, хотя в юго-восточной части страны в течение дня облачность увеличится.

Ночью при северном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до +2..-5 градусов. Днем северо-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 м/сек, воздух прогреется до +6..+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков, умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью - около 0 градусов, во второй половине дня - около +10 градусов.

На этой неделе и на Пасху погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому после 16 апреля станет значительно теплее.

Со вторника, 16 апреля, температура начнет повышаться, погода будет солнечной и сухой. В таких условиях ожидаются большие колебания температуры - ночью температура воздуха местами может опуститься ниже нуля, днем столбик термометра приблизится к +20 градусам, а местами даже выше.

Согласно прогнозам Global Forecast System, на Пасху максимальная температура воздуха в Латвии будет +17..+22 градуса, более прохладная погода сохранится только на побережье.

В связи с сухой погодой повысится пожароопасность, поэтому вероятен рост количества пожаров прошлогодней травы, возгораний в лесах и на болотах.

Фото: pxhere.com

Комментарии 3
:-)2 часа назад

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
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Patriot3 часа назад
Loti skaists rìts mùsu skaistajà un mierìgajà Latvijà.
10
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