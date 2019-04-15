﻿ Эксперт: Деглавский мост правильнее было бы снести и строить заново, Mixnews.lv

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Эксперт: Деглавский мост правильнее было бы снести и строить заново (25)

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Общество | 15 апреля 2019 года, 08:34

Ремонтируемый в настоящее время путепровод на ул. Аугуста Деглава с технологической точки зрения, наверное, было бы правильнее полностью снести и построить заново, но Рига не может себе позволить на два-три года в этом месте закрыть движение полностью, об этом в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" рассказал и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс.

Он признал, что Деглавский мост строился в советское время, такие методы в настоящее время уже не используются.

"Фактически он построен как складной мост, на местах бетонировались только опоры, все остальные конструкции были привезены, в том числе, ригели, состоящие из двух частей. Сегодня так уже не делается", - пояснил Якринс.

Он напомнил, что в таких случаях всегда существует возможность сноса объекта инфраструктуры и строительство заново, и технологически это было бы правильнее. Но в Риге путепроводов через железную дорогу немного, поэтому на время сноса старого и ремонта нового моста участники дорожного движения попали бы в незавидную ситуацию.

Как уже сообщалось, при ремонте опор Деглавского моста на прошлой неделе вскрылись непредвиденные ранее дефекты, поэтому строительные работы пришлось приостановить.

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Комментарии 25
Джон2 часа назад
Так уже всё снесли, заводы, целые промышленные комплексы, а что построили заного? Ничего! Деглавский мост после 60 лет, а вот Южный мост уже через 10 лет весь в трещенах! Так что лучше пусть то что от СССР осталось ещё постоит, вам же рукожопым руководителям(дебилам) ничего доверить нельзя! Может когда вы умрёте, новое поколение сможет начать строить.
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Лошика!2 часа назад
Тогда, надо всё снести, кроме супермаркетов - так уже не строят! Можно с Домского собора начать:)
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ОБХСС2 часа назад
Шайка воров в законе готовит себе очередную миллиардную кормушку.Ежу понятно что на ремонте больше лимона не срубить,зато на стройке это уже сотни лимонов...
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