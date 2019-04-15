﻿ Река как кофе: водоемы Латвии чудовищно загрязнены лекарствами, Mixnews.lv

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Количество лекарств в водах Латвии превышает норму в несколько раз. Исследователи призывают к немедленным действиям, пишет портал Skaties.lv.

В рамках европейского проекта были исследованы воды Рижского залива и нескольких рек. Количество лекарств в воде вызывает серьезные опасения, так, например, кофеина всего в 11 кубических метрах реки Пупла столько же, сколько в чашке кофе.

"Группы некоторых веществ концентрируются в сточных водах в процессе переработки. Соответственно, во многих случаях очистные устройства не только не очищают, но делают только хуже, и в природу эти вещества попадают в более высокой концентрации, нежели они были в сточных водах", - заявил руководитель отдела внутренних вод Латвийского центра окружающей среды Янис Шире.

Также большой проблемой являются лекарства с истекшим сроком годности. По словам исследователей, всего 70% аптек принимают такие лекарства, и лишь 10% людей избавляются от ненужных лекарств правильно.

Проект исследования вод проходит сразу в 7 странах. Он закончится через год, но уже ясно, что загрязнение вод лекарствами – проблема всей Европы. В некоторых странах под угрозой даже питьевая вода.

Ученые надеются, что их исследование, результаты которого будут переданы в правительства стран и в Еврокомиссию, повлечет за собой изменения в политике ухода за лекарственными отходами.

Фото: flickr.com/Jurate A.