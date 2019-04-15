﻿ Оставленные без присмотра собаки напали на 19 почтальонов, Mixnews.lv

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За 2018 год от собак, находящихся без присмотра хозяев, пострадали 19 почтальонов, рассказали представители Latvijas Pasts. За первые три месяца этого года – уже два нападения.

По правилам Кабинета министров, почтовые ящики должны находится в безопасном месте и в свободном доступе для почтальонов. Однако, по словам представителей Latvijas Pasts, многие хозяева ошибочно считают, что их собаки дружелюбны и не представляют угрозы.

Самые частые ошибки: слишком длинная цепь, слишком низкий забор и установка почтового ящика в месте, где собака может помешать добраться до него.

Также представители Latvijas Pasts жалуются на состояние почтовых ящиков. Изи более миллиона адресов в 77 тысяч мест доставка посланий небезопасна или просто невозможна, ввиду отсутствия ящика или его поломок.

Latvijas Pasts напоминает, что почтальоны имеют право не доставлять послания, если это угрожает безопасности почтальона или сохранности самого послания. Поэтому представители компании просят обратить на это внимание.

Фото: flickr.com/Pingo2002