﻿ Оставленные без присмотра собаки напали на 19 почтальонов, Mixnews.lv

Оставленные без присмотра собаки напали на 19 почтальонов (3)
За 2018 год от собак, находящихся без присмотра хозяев, пострадали 19 почтальонов, рассказали представители Latvijas Pasts. За первые три месяца этого года – уже два нападения.
По правилам Кабинета министров, почтовые ящики должны находится в безопасном месте и в свободном доступе для почтальонов. Однако, по словам представителей Latvijas Pasts, многие хозяева ошибочно считают, что их собаки дружелюбны и не представляют угрозы.
Самые частые ошибки: слишком длинная цепь, слишком низкий забор и установка почтового ящика в месте, где собака может помешать добраться до него.
Также представители Latvijas Pasts жалуются на состояние почтовых ящиков. Изи более миллиона адресов в 77 тысяч мест доставка посланий небезопасна или просто невозможна, ввиду отсутствия ящика или его поломок.
Latvijas Pasts напоминает, что почтальоны имеют право не доставлять послания, если это угрожает безопасности почтальона или сохранности самого послания. Поэтому представители компании просят обратить на это внимание.
Фото: flickr.com/Pingo2002
Почему-то другие порталы дают заголовки более соответствующие написанному в статье? Наверно, там люди работают, а тут робот?
Правильно писать так:
" В прошлом году 19 почтальонов пострадали (или были покусаны) собаками."
Почтальоны вообще работают "бесплатно" почти.
Тут дело всё в этих ФИСКАЛЬНЫХ РЕПРЕСИЯХ и ШТРАФАХ.
Это всё судорги Латвии перед смертью.!
.. Нищета голимая - Латвия вымирает разбегается.!
Только Паки-Паки (пакистанцы) наступают - таксисты.. кебабные - тучи уже.!
( так и говорят Паки - Мы только разведчики.. у вас пусто, людей нет --
- и нас, Паков, будет скоро Миллион в Латвии)
- а Латыши жить хОчут хорошо и чтобы не работать.
( а тока спиздить и распилить бабки)
Кормил Русский ВАНЯ Латышей..
.. последнюю рубаху отдавал..
А Латыши теперь Его не пускают в Юрмалу
отдохнуть-поплавать-пивка попить.
Теперь всё..
Пфиздец Правоверным Несчастным Латышам- Нищебродам -
- ничего же нету в Латвии..
ни нефти.. ни газу.. ни металлу.. ни заводов -
- НИЧЕГО..!
Теперь остаётся Самим Латышам только ложиться и помирать.!
Ну а ЗАКОНЫ СЯЙМОЙ приняты -
- чтобы "улучшить жизнь" Латышей НАЛОГАМИ и ШТРАФАМИ..!
(откройтк границу безВиз с Россией Русские Туристы
Вам, Латыши, хоть денег привезут - покормят Вас)