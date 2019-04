﻿ На Латвию идет жара: синоптик рассказал о погоде на апрель и май, Mixnews.lv

Общество |

В ближайшие дни в Латвии будет солнечно, и температура воздуха поднимется до самых высоких значений за последние шесть месяцев, свидетельствуют прогнозы погоды. В свою очередь ранние прогнозы на май свидетельствуют о том, что и в этом месяце будет очень тепло.

Уже во вторник потеплеет до +13..+17 градусов, на несколько градусов холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива. В середине недели станет еще теплее. Эту информацию подтвердил синоптик Янис Траллис.

Ясное небо и низкая влажность воздуха вызовут не только быстрое потепление днем, но и охлаждение воздуха по ночам. Минимальная температура на рассвете местами будет ниже нуля.

Апрель этого года будет одним из самых засушливых в истории метеонаблюдений, повысится пожароопасность.

Существует вероятность, что в праздничные выходные увеличится облачность и дни станут прохладнее, однако другие прогнозы свидетельствуют, что на Пасху и в конце апреля температура воздуха местами превысит +20...+27 градусов.

В свою очередь после пасхальных выходных, по словам Траллиса, существует вероятность заморозков и даже местами снега.

По данным синоптика Яниса Траллиса, который ссылается на прогнозы своего зарубежного коллеги, финского метеоролога Мику Рантанена, самая высокая температура воздуха, которая грядет ожидаемой волной тепла будет в Финляндии и Швеции.

Как сообщает финский синоптик Мик Рантанен, судя по последним прогнозам на май 2019 года, опубликованным пару дней назад в европейской базе климатических данных (http://cds.climate.copernicus.eu) и MetOffice, после апреля сохранится теплая погода, особенно в странах Балтии.

Definitely! Here's the latest seasonal forecasts by ECMWF and MetOffice for May 2019. They were updated two days ago to Climate Data Store (https://t.co/gxOZ8EewHp).



Both show warm especially to Baltics, but MetOffice seems particularly interesting! pic.twitter.com/wwhZn87UCC