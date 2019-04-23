﻿ Минблаг опубликовал номера телефонов, которые должен знать каждый, Mixnews.lv

Минблаг опубликовал номера телефонов, которые должен знать каждый (2)
Министерство благосостояния в соцсети Twitter опубликовало список телефонов, которые необходимо знать каждому члену семьи - это и номера оперативных служб и правозащитных организаций. Жителям предлагают сделать памятку и прикрепить на холодильник.
113 - служба неотложной медицинской помощи.
112 - служба спасения, по телефону можно вызвать полицию и пожарных, а также "скорую".
110 - телефон полиции, когда она срочно необходима, когда существует реальная угроза общественному порядку, совершено преступление или произошло ДТП.
66016001 - консультативный номер семейных врачей. Рабочие дни c 17:00 до 8:00, и выходные и праздничные дни - весь день, врачи общей практики и фельдшеры дают медицинскиe советы жителям, которые нуждаются в медицинской помощи.
67042473 - телефон Отделения отравлений и информации о лекарствах Клиники токсикологии и сепсиса.
67014595 - круглосуточный телефон Латвийского инфектологического центр.
116111 - Телефон помощи детям, который представляет Государственной инспекции по защите прав детей.
116006 - бесплатный консультационный телефон для людей, пострадавших в результате преступлений любого вида.
Tālruņa numuri, kas jāzina katram ģimenes loceklim! pic.twitter.com/CIJ7fyag5k— Labklājības min (@Lab_min) 15 апреля 2019 г.
Фото: pxhere.com