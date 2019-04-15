﻿ Передача: частная клиника отказалась ставить на учет беременную с ВИЧ, Mixnews.lv

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Рижская частная клиника Veselības centrs 4 отказалась ставить на учет беременную женщину, возможно, из-за ее ВИЧ-положительного статуса, сообщает телепередача латвийского телевидения de facto.

Женщина, которая пожелала остаться неизвестной, благодаря лекарствам не может передать ВИЧ другим людям, в том числе, и своему ребенку. Однако она хотела быть уверенной, что беременность пройдет удачно, поэтому записалась на осмотр к врачу. Обследование прошло нормально, но в постановке на учет ей отказали.

"Когда я заговорила о постановке на учет и получении материнского паспорта, врач начала извиняться: у нее полная запись. Они с медсестрой стали обсуждать между собой, к кому бы меня направить, и говорят: так, вот эта не возьмет, и эта тоже, из-за статуса ВИЧ-инфицированной", - рассказала женщина.

Медицинский директор учреждения Санта Бисениеце заявила, что была проведена служебная проверка, которая показала, что такого инцидента в клинике не было. В Инспекцию здоровья пострадавшая планирует обратиться только сейчас, спустя год после инцидента.

По ее словам, во время беременности она хотела сконцентрироваться на здоровье малыша. Но после родов женщина хочет предпринять всё, чтобы подобное больше ни с кем не повторилось.

Каждый год в Латвии о диагнозе ВИЧ узнает более 300 человек. Ежегодно в Латвии рожает около 60 ВИЧ-инфицированных женщин. Благодаря современной медицине, матери не передают детям вирус.

Фото: pixabay.com