﻿ На этой неделе откроется магазин Maxima в Сигулде, Mixnews.lv

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Продолжая развертывание и модернизацию сети магазинов малого формата, Maxima Latvija 18 апреля откроет магазин в Сигулде, на ул. Леона Паэглес, 3, в реновацию которого инвестировано более 535 тыс. евро.

В течение трех месяцев магазин Maxima был реновирован, чтобы обеспечить покупателям соответствующую современным требованиям среду с продуманной планировкой помещений и интерьером, широкий ассортимент товаров, дружественные для окружающей среды и современные решения инженерных коммуникаций.

"Сигулда – один из самых быстро развивающихся городов Латвии с современной и удобной для семей инфраструктурой. Чтобы предложить приятный и удобный опыт покупок и стать оцененным жителями Сигулды выбором каждый день, мы реновировали наш магазин Maxima. Во время строительных работ мы особо подумали и о работниках, введя решения, которые улучшат их будни и облегчат обеспечение работы магазина", - рассказала член правления "Maxima Latvija" Кристине Аболтиня.

Магазин откроется для покупателей в 10:00.

Открытие этого магазина является частью инвестиционной программы сети розничной торговли Maxima Latvija, в рамках которой предприятие существенно расширит сеть магазинов, открыв несколько новых магазинов большого формата, ряд магазинов малого формата, а также полностью реконструировав 10 действующих магазинов, часть из них значительно расширив. Уже сообщалось, что, способствуя более удобным и доступным покупкам, Maxima Latvija в 2019 году планирует инвестировать в развертывание сети магазинов и улучшение опыта клиентов более 34 млн евро.