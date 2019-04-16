﻿ Водителям на заметку! На Краста и под Вангажи снижена скорость до 50 км в час, Mixnews.lv

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В связи с ремонтными работами дорожного покрытия внесены измененения в организации дорожного движения, сообщает Госполиция. Автоводителям необходимо снизить скорость перед фоторадарами с 70 км/час до 50 km/час на улице Краста, где с 15 апреля проводится масштабный ремонт. А также под Вангажи, на 31,7 километре автодороги Рига-Сигулда-граница Эстонии (Вейцлайцене) (A2).

Autovadītāj, sakarā ar ceļu remontdarbiem ir izmaiņas satiksmes organizācijā pirms stacionārajiem fotoradariem, samazinot atļauto braukšanas ātrumu no 70 km/h uz 50 km/h:



Rīgā, Krasta ielā;

pie Vangažiem (autoceļa Rīga - Sigulda- Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), 31,7. km. pic.twitter.com/kDxluWh2E1 — Valsts policija (@Valsts_policija) 15 апреля 2019 г.

С понедельника, 15 апреля, начались работы по обновлению дорожного покрытия улицы Краста, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

В зоне строительных работ на участке от ул. Огрес до Островного моста, на проезжей части обоих направлений, будут закрыты крайние правые полосы. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

Ограничения движения будут введены на полосах местного сообщения ул. Краста, но подъезд ко всем прилегающим к улице территориям будет обеспечен.

В зоне строительных работ будет установлено ограничение допустимой скорости. На основной проезжей части – 50 километров в час, на полосах местного сообщения – 30 километров в час. Парковка и стоянка машин на улице Краста будут запрещены.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download