﻿ Пабрикс: на офицеров из "Согласия" смотрю с подозрением, Mixnews.lv

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Министр обороны Артис Пабрикс в интервью Latvijas Avīze признал, что на офицеров армии, которые в нынешних геополитических условиях работают в "Согласии", смотрит с подозрением.

Недавно министр обороны осудил политику "Согласия", в частности, уничижительные высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о вооружении латвийской армии, которые были сказаны в ходе митинга поддержки Нила Ушакова у здания Рижской думы.

«Если мэр может себе позволить высказаться про латвийскую армию и необходимость защищаться, то меня одолевают сомнения в его отношении к государству и к патриотизму в целом. (..) Я призываю не верить такой пропаганде, которая звучит из уст должностных лиц", - указал в интервью LA Пабрикс.

Отвечая на вопрос, как министр оценивает позицию "Согласия" в вопросах безопасности и обороны, он ответил, что она противоречит установкам официальной Латвии.

""Солгасие" являются оппозиционерами, и надо учитывать, что электорат также состоит и из избирателей, для которых латвийская армия и НВС не является привлекательной силой. "Согласие" никогда выступало с распростертыми объятиями за участие Латвии в НАТО, скорее наоборот. Им характерен антиамериканизм, который в моде также и в Европе, однако это опасное явление, особенно, если это относится к обороне", - сказал Пабрикс.

Сама партия "Согласие" на конгрессах подчеркивает, что в ее рядах есть много бывших офицеров армии, в том числе Раймонд Врубловскиси Сандис Бергманис.

"На офицеров, которые в нынешних геополитических условиях находятся в рядах "Согласия", смотрю с подозрением", - добавил Пабрикс.

На вопрос о бывшем военнослужащем латвийской армии, ныне консультанте Рижской думы Виталие Дубове, который после службы создал спортивную группу на Маскачке, который не только тренирует, но и выражает готовность выступать во время политических акций, Пабрикс ответил, что в него вызывает беспокойство, когда люди, обученные военному делу, преподают тактические занятия или учат самозащите, включаются в политические процессы.

Источник: LA.lv

фото flickr.com