﻿ Рейзниеце-Озола: я бы и снова ввела налоговую реформу, Mixnews.lv

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Если бы снова представилась возможность ввести так называемую налоговую реформу, которая была осуществлена во время работы Кабинета министров Мариса Кучинскиса, то министр финансов этого правительства Дана Рейзниеце-Озола действовала бы точно так же, об этом в интервью Латвийскому радио сказала сама политик.

"В целом я сделала бы то же самое, но, возможно, улучшила бы какие-то технические моменты", - призналась Рейзниеце-Озола, пояснив, что труднее всего ввести прогрессивный налог на рабочую силу.

По словам политика, таким образом, она бы привлекла большее внимание к просвещению общества в вопросах налоговой реформы.

Как уже сообщалось, с 1 января 2018 года была введена так называемая налоговая реформа, в результате чего впервые в Латвии была применена прогрессивная ставка подоходного налога с населения (ПНН).