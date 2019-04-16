﻿ Рейзниеце-Озола: я бы и снова ввела налоговую реформу, Mixnews.lv

Рейзниеце-Озола: я бы и снова ввела налоговую реформу (10)

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Общество | 16 апреля 2019 года, 08:16

Если бы снова представилась возможность ввести так называемую налоговую реформу, которая была осуществлена во время работы Кабинета министров Мариса Кучинскиса, то министр финансов этого правительства Дана Рейзниеце-Озола действовала бы точно так же, об этом в интервью Латвийскому радио сказала сама политик.

"В целом я сделала бы то же самое, но, возможно, улучшила бы какие-то технические моменты", - призналась Рейзниеце-Озола, пояснив, что труднее всего ввести прогрессивный налог на рабочую силу.

По словам политика, таким образом, она бы привлекла большее внимание к просвещению общества в вопросах налоговой реформы.

Как уже сообщалось, с 1 января 2018 года была введена так называемая налоговая реформа, в результате чего впервые в Латвии была применена прогрессивная ставка подоходного налога с населения (ПНН).

Комментарии 10
Т2 часа назад
Объявила что это её подарок стране на 100летие! Шахматистка никогда не признает, что ей мат. Ещё бы хоть сто лет без таких "подарков"!
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Естественна1 час назад
Надо же налоги еще в два раза поднять.
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Да1 час назад
Куда бы делась , конечное ввела .Вон америкашка-премьер , озвучил сумму которую будут сдирать с кого ? Пральна с патриотов
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