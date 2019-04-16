﻿ Рейзниеце-Озола: я бы и снова ввела налоговую реформу, Mixnews.lv

Рейзниеце-Озола: я бы и снова ввела налоговую реформу (10)
Если бы снова представилась возможность ввести так называемую налоговую реформу, которая была осуществлена во время работы Кабинета министров Мариса Кучинскиса, то министр финансов этого правительства Дана Рейзниеце-Озола действовала бы точно так же, об этом в интервью Латвийскому радио сказала сама политик.
"В целом я сделала бы то же самое, но, возможно, улучшила бы какие-то технические моменты", - призналась Рейзниеце-Озола, пояснив, что труднее всего ввести прогрессивный налог на рабочую силу.
По словам политика, таким образом, она бы привлекла большее внимание к просвещению общества в вопросах налоговой реформы.
Как уже сообщалось, с 1 января 2018 года была введена так называемая налоговая реформа, в результате чего впервые в Латвии была применена прогрессивная ставка подоходного налога с населения (ПНН).