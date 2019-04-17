﻿ Реэмигрант: зарплата не так важна, главное - не испытывать в Латвии одиночество, Mixnews.lv

Общество |

Главным препятствием к возвращению людей в Латвию является не зарплата, а нежелание стать одиноким, не принятым местным обществом. Такое мнение в интервью порталу lvportals.lv высказала Мара Русе - председатель правления общества "С мировым опытом в Латвии", которое помогает адаптироваться возвращенцам.

Мара рассказала о том, как вернулась в Латвию спустя 20 лет проживания в другой стране. По ее словам, в основном люди возвращаются из-за ментальной связи с Латвией, так как за границей слишком сильно ощущается ностальгия по оставшимся на родине родным, друзьям и знакомым.

"Перед возвращением каждое лето на неделю или две - гостила в Латвии. В своей профессиональной деятельности работала с вопросами о Европейском Союзе. Когда Латвия была президентствующей в Совете ЕС страной, работала в представительстве Латвии в Брюсселе. В то время у меня создалось весьма неплохое впечатление о профессиональности госуправления латвийского государства - это был положительный сюрприз, тогда и приходилось часто ездить в Латвию", - рассказала Русе.

По ее словам, по приезду в Латвию человек должен найти общество, где бы он мог не быть "чужим".

"В первую очередь необходимо найти общество по интересам, которое тебя не будет оценивать как чужака, ссыльного, как мы сами говорим. Многие, кто долго живет за границей, по возвращению в Латвию могут обжечься, если не полным одиночеством, то непониманием со стороны местных жителей. Поэтому каждому реэмигранту необходимо проводить большую работу как над самим собой, а также находить какое-то сообщество для общения. И это отнюдь не только общество "С мировым опытом в Латвии", что является самым легким путем. В моем случае очень помогло пение в хоре, прекрасный коллектив на работе", - рассказала она.

Русе также выразила мнение, что задержка принятия закона о диаспоре не является причиной того, что в Латвию возвращается мало людей.

"Когда мы говорим о причинах, почему люди возвращаются, то самым важным я бы назвала эмоциональный аспект. Поэтому закон о диаспоре точно не будет камнем преткновения, почему надо вернуться. Но когда реэмигрант сделал выбор в пользу возвращения, то, чтобы не было лишних барьеров для быстрой интеграции в латвийское общество, этот закон на самом деле был бы очень полезен" , - считает Русе.

По ее мнению, самым важным фактором для возвращения является уровень зарплат. Вопрос денежного благосостояния является последним из перечня причин для возвращения, указала Русе.

"Безусловно, основными факторами, почему люди возвращаются, являются общее экономическое развитие, уровень заработной платы, отношение к тому, что происходит в Латвии, престиж страны - что мы можем и в Латвии возможно все", - сказала Русе.

Как ранее сообщила руководитель общественных отношений Видземского региона планирования Анита Аболиня, с помощью мероприятий по реэмиграции в Видземе за 10 месяцев прошлого года в Латвию вернулись 36 семей.

В этом году координатору реэмиграции в Видземе предстоит подготовить 300 персонализированных предложений и вернуть в Видземе по меньшей мере 90 человек.

Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета, при поддержке МИД, провел исследование "Возвращение в Латвию". Опрос показал, что часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы.

Фото из Flickr