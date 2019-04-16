﻿ В знак скорби по Нотр-Даму зазвонили колокола Домского собора, Mixnews.lv

В знак скорби по Нотр-Даму зазвонили колокола Домского собора (2)

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Общество | 16 апреля 2019 года, 12:21

Рижский Домский собор забил в колокола. Таким образом Латвия выразила свою поддержку и сочувствие Франции в связи с разрушительным пожаром собора Парижской Богоматери, сообщает служба новостей Латвийского телевидения. Звонили в колокола также Кельнский и другие соборы Европы.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

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Собор Нотр-Дам, или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.

Фото: Flickr/zug55

Комментарии 2
Саня21 минуту назад
когда был пожар в рижском замке, никакие колокола в нотер-даме не звонили.Делайте выводы господа
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нина13 минуты назад
ну сравнил бывший пионерский дворец и "Нотр-Дам" !!
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