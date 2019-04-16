﻿ В знак скорби по Нотр-Даму зазвонили колокола Домского собора, Mixnews.lv

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Рижский Домский собор забил в колокола. Таким образом Латвия выразила свою поддержку и сочувствие Франции в связи с разрушительным пожаром собора Парижской Богоматери, сообщает служба новостей Латвийского телевидения. Звонили в колокола также Кельнский и другие соборы Европы.

Izsakot līdzjūtību franču kolēģiem, šodien pusdienlaikā Rīgas Doma katedrāle ar zvanu skaņām solidarizējās ar ugunsgrēkā pamatīgi cietušo Parīzes Dievmātes katedrāli. Zvanīja arī Ķelnes un citu Eiropas katedrāļu zvani. pic.twitter.com/oAJwparq5X — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 16 апреля 2019 г.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Собор Нотр-Дам, или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.

Фото: Flickr/zug55