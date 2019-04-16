﻿ Лингвист: русский язык в Латвии престижнее, чем государственный, Mixnews.lv

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Лингвист: русский язык в Латвии престижнее, чем государственный (4)

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Общество | 16 апреля 2019 года, 17:44

Несмотря на то, что главным языком общения в Латвии является латышский, русский язык имеет в стране особый статус и наделен особым престижем. Такое мнение в эфире программы "Без обид" на телеканале LTV7 высказал российский ученый-лингвист, проживающий в Латвии, Кирилл Бабаев.

"Все на латышском! А русский язык более престижен. Это мое мнение как лингвиста. Просто я живу здесь уже десять лет, и я вижу в обществе, что русский язык более престижен. Это невозможно зафиксировать, эту престижность. Она нигде не запротоколирована. Это просто некое понимание того, что русский язык пользуется бо́льшим влиянием" - сказал Бабаев.

Он также отметил, что в смешанных русско-латышских компаниях чаще всего общаются на русском.

"Я довольно часто вижу компании, где есть и русские, и латыши, и по большей части они общаются между собой на русском. Почему? Потому что они "договорились" между собой, даже не произнося этого вслух, что русский язык более престижный. И на сегодняшний день это на самом деле так", - заключил Бабаев.

Добавим, министр образования и науки Илга Шуплинска ранее заявила, что русскоязычные жители Латвии чаще всего знают только один язык – родной – и отказываются изучать другие языки.

Комментарии 4
Серый1 час назад
И это нормально.
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Гражданка1 час назад
Латышский - только лишь до границ Латвии,а дальше он ,нафиг, никому не не нужен!!!И все нормальные люди это понимают!
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Саня59 минут назад
судя по тому как его заставляют учить, он и здесь не особо то и нужен
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