﻿ Стройнадзор: Деглавский мост в Риге нельзя использовать, Mixnews.lv

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До получения подтверждения о надежности конструкций Деглавского моста эксплуатировать его не следует, заявили в Государственном бюро по контролю за строительством (ГБКС).

Стройинспектор ГБКС выявил повреждения несущих конструкций путепровода. Их устранение в полном объеме не предусмотрено решениями разработанного строительного проекта, поэтому ГБКС приостановило строительные работы.

О возникшей ситуации ГБКС проинформировало департамент сообщения Рижской думы и Рижское городское стройуправление.

Как пояснила агентству ЛЕТА представитель департамента Уна Ахуна-Озола, на прошлой неделе самоуправление доверило техническое обследование путепровода автору строительного проекта - ООО "Инжениербуве". В результате обследования было установлено, что техническое состояние путепровода не угрожает безопасности.

Специалисты департамента в сотрудничестве со специалистами ГБКС и Рижской городской стройуправы разработали задание на обследование путепровода, на основании которого сертифицированный независимый эксперт проведет углубленное обследование путепровода и необходимые замеры и подготовит заключение о техническом обследовании. В соответствии с этим заключением, если потребуется, в строительный проект будут внесены изменения и выполнены дополнительные необходимые ремонтные работы, пояснил представитель департамента.

Как сообщалось, при ремонте опор путепровода на ул. Деглава на прошлой неделе были обнаружены ранее не предвиденные дефекты, поэтому строительные работы приостановлены.

Устранение этих дефектов проект реконструкции моста не предусматривал. Работы приостановлены до внесения изменений в проект.

Департамент сообщения Рижской думы закажет независимую экспертизу всех несущих конструкций моста, а пока на мосту введен запрет на движение транспортных средств массой более 30 тонн.

Ремонтные работы на Деглавском мосту за 4,27 млн евро выполняет литовское предприятие Kauno tiltai.

На мосту будут построены новые тротуары, велосипедная и пешеходная дорожка по левой стороне (по направлению от центра), новые перила и барьеры безопасности, обновлено дорожное покрытие.

Видеооператор Латвийского телевидения в соцсети Twitter поделился съемками с дрона Деглавского моста.

Фото: скриншот видео ЛТВ, wikimedia.org