﻿ В среду в Латвии станет еще теплее, Mixnews.lv

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Во вторник во второй половине дня температура воздуха на большей части территории Латвии повысилась до +13..+17 градусов, в среду будет еще на 1-2 градуса теплее, прогнозируют синоптики.

День 17 апреля станет самым теплым с октября прошлого года. Сохранится сухая и солнечная погода, небо будет преимущественно ясным.

Восточный, северо-восточный ветер будет слабым до умеренного, днем на побережье ожидается морской бриз.

Температура воздуха на восходе солнца - от -2 до +4 градусов, днем - от +14 до +19 градусов, на морском побережье - не больше +10 градусов.

В Риге в среду ожидается ясная погода. Ночью при слабом северо-восточном ветре похолодает до +4 градусов, местами в пригородах - до +1 градуса. Днем восточный ветер сменится умеренным северным, воздух прогреется до +18 градусов, вблизи моря будет значительно прохладнее.