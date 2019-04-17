﻿ Температура воздуха сегодня местами повысится до 20 градусов, Mixnews.lv

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Температура воздуха сегодня местами повысится до 20 градусов

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Общество | 17 апреля 2019 года, 08:36

В среду, за исключением части побережья, температура воздуха в Латвии повысится до +15..+20 градусов, прогнозирует синоптик Янис Тралис.

По всей стране сохранится сухая и ясная погода, а также высокая пожароопасность.

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В Риге предстоит солнечный день. Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на севере города до +18 градусов на юге столицы.

Согласно прогнозам Global Forecast System, на Пасху максимальная температура воздуха в Латвии будет +17..+22 градуса, более прохладная погода сохранится только на побережье.

Фото: pixabay.com

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