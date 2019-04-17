﻿ Температура воздуха сегодня местами повысится до 20 градусов, Mixnews.lv

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В среду, за исключением части побережья, температура воздуха в Латвии повысится до +15..+20 градусов, прогнозирует синоптик Янис Тралис.

Šorīt Baltijas valstīs skaidrs laiks, gaisa temperatūra -4..+6°, pēcpusdienā vietām būs teju +20°. Rīt un parīt gaidāmi nelieli balti mākoņi, pēc tam būs vairāk mākoņu un vietām uzlīs. pic.twitter.com/u0wNADv7IN — Jānis Trallis (@meteozinas) 17 апреля 2019 г.

По всей стране сохранится сухая и ясная погода, а также высокая пожароопасность.

В Риге предстоит солнечный день. Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на севере города до +18 градусов на юге столицы.

Согласно прогнозам Global Forecast System, на Пасху максимальная температура воздуха в Латвии будет +17..+22 градуса, более прохладная погода сохранится только на побережье.

Фото: pixabay.com