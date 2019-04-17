﻿ 28 детей и 8 кроватей: госконтролер шокирована увиденным в детдоме, Mixnews.lv

Общество |

Система опеки оставшихся без попечения родителей детей существует только "на бумаге", а в реальности работает крайне неэффективно, заявила в эфире LTV государственный контролер Элита Круминя.

Она отметила, что в ходе ревизии "Эффективность системы внесемейной опеки" специалисты Госконтроля столкнулись с совершенно необъяснимыми и шокирующими фактами, в частности, посетив детский дом Mākoņkalni.

"В рабочий день, который является также учебным днем, часть детей находилась в детском доме, а не на уроках, о части детей вообще не было информации, где они находятся, а помещения, предусмотренные для проведения досуга, были закрыты", - рассказала госконтролер об увиденном в детском доме.

На этот детский центр уже ранее поступали жалобы, однако в течение двух лет Государственная инспекция по защите прав детей ни одной проблемы так и не решила, хотя в этом детском доме было несколько проверок.

"Только после того как Государственный контроль известил о результатах ревизии инспекцию и Министерство благосостояния, была проведена комплексная проверка, которая подтвердила все нами увиденное. Дополнительно выяснилось, что, хотя детский дом предназначен для 28 детей, спальных мест там всего восемь", - сказала Круминя.

Фото: pxhere.com