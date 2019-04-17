﻿ Строители просят привлечь в Латвию гастарбайтеров из Украины и Белоруссии, Mixnews.lv

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Строительная отрасль столкнулась с проблемой нехватки рабочих кадров, поэтому правительству стоит подумать о привлечении гастарбайтеров из Украины и Беларуси. Об этом в интервью Латвийскому телевидению глава Латвийского партнерства строительных подрядчиков Байба Фромане.

"Другие отрасли тоже сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Мы призвали правительство думать и говорить о краткосрочном привлечении работников из Украины и Белоруссии", - заявила Фромане.

Būvniecības nozare saskaras ar milzīgu darbaspēka trūkumu, un valdībai vajadzētu domāt par īslaicīgu viesstrādnieku piesaisti no Ukrainas vai Baltkrievijas, intervijā @RitaPanorama sacīja @Buvuznemeji vadītāja @Baiba_Fromane. https://t.co/w9SN1Dgzyp pic.twitter.com/nHIK4igwe6 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 17 апреля 2019 г.

Фромане отметила, что гастарбайтеры должны находиться под государственным контролем, иначе это невыгодно Латвии.

"Ситуация должна быть под контролем, или гастарбайтеры будут приезжать через другие страны — Литву и Польшу, и налоги будут платиться там. А Латвия, на самом деле, не контролирует, кто здесь работает", - сказала Фромане.

Фромане также рассказала, что 313 предприятий или 56% представителей отрасли подписали генеральное соглашение, предусматривающее минимальную зарплату в размере 780 евро до уплаты налогов. Согласно закону, этого достаточно, чтобы генеральное соглашение стало обязательным для всех, кто работает в строительстве.

"Мы чувствуем, как в отрасли уменьшается теневая экономика", — добавила Фромане.

Напомним, как свидетельствует опрос, большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы.

23% опрошенных сказали, что вскоре столкнутся с этой проблемой, а 6% считают, что рабочая сила всегда будет доступна. 2% предпринимателей не обеспокоены проблемой нехватки рабочей силы, потому что считают, что дефицит еще не наступил.

Между тем, против ввоза гастарбайтеров активно выступает Национальное объединение. Решение проблемы нехватки рабочей силы в Латвии ввозом мигрантов является лишь способом заменить латышей представителями других наций. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил депутат 13-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

Кроме того, согласно данным Eurostat, средние почасовые затраты на рабочую силу в Латвии в прошлом году составили 9,3 евро, что значительно ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне.