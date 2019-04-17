﻿ Соцсети смеются: по улицам Риги в багажнике возят живую козу, Mixnews.lv

Соцсети смеются: по улицам Риги в багажнике возят живую козу (6)

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Общество | 17 апреля 2019 года, 12:44

Вчера, 16 апреля, по улицам Риги в багажнике легкового автомобиля перевозили живую козу. Об этом сообщил очевидец, который поделился снимком на своей странице в Facebook.

На фотографии видно, как животное занимает все свободное место в багажнике автомобиля.

В комментариях под публикацией люди начали шутить, указывая, что теперь им везде будет мерещиться коза. Один пользователь приложил похожую по содержанию фотографию, где видно, как в машине с латвийскими номерами перевозят сразу две овцы.

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Напомним, правила Кабинета министров Nr.266 регулируют только "Требования к содержанию, торговле и демонстрации домашних животных", к которым сельскохозяйственные животные не относятся.

При нарушении правил содержания, использования или перевозки домашних животных на первый раз можно ограничиться предупреждением, при повторном нарушении следует штраф от 7 до 350 евро с конфискацией животных или без нее.

За такие же нарушения, допущенные повторно в течение года после административного взыскания или же повлекшие физический или материальный ущерб, штраф для частных лиц составит 15-700 евро с конфискацией животных или без нее.

Комментарии 6
!!!!2 часа назад
В деревнях это нормальное явление...Сам много раз такое видел...не вижу ничего странного...
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Рига1 час назад
аустриса, на шашлык повезли уаха-ха-ха-ха)))
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Шурило1 час назад
Это патриоту цивилизацию показывают))))
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