﻿ Соцсети смеются: по улицам Риги в багажнике возят живую козу, Mixnews.lv

Общество |

Вчера, 16 апреля, по улицам Риги в багажнике легкового автомобиля перевозили живую козу. Об этом сообщил очевидец, который поделился снимком на своей странице в Facebook.

На фотографии видно, как животное занимает все свободное место в багажнике автомобиля.

В комментариях под публикацией люди начали шутить, указывая, что теперь им везде будет мерещиться коза. Один пользователь приложил похожую по содержанию фотографию, где видно, как в машине с латвийскими номерами перевозят сразу две овцы.

Напомним, правила Кабинета министров Nr.266 регулируют только "Требования к содержанию, торговле и демонстрации домашних животных", к которым сельскохозяйственные животные не относятся.

При нарушении правил содержания, использования или перевозки домашних животных на первый раз можно ограничиться предупреждением, при повторном нарушении следует штраф от 7 до 350 евро с конфискацией животных или без нее.

За такие же нарушения, допущенные повторно в течение года после административного взыскания или же повлекшие физический или материальный ущерб, штраф для частных лиц составит 15-700 евро с конфискацией животных или без нее.