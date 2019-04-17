﻿ Учителя готовы провести забастовку уже в мае, Mixnews.lv

Общество |

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA), возможно, проведет забастовку уже в мае. Об этом заявила глава LIZDA Инга Ванага.

Чтобы повысить зарплаты учителям согласно обещанному графику, в этом году нужны 9,3 миллиона евро. Пока найдены лишь 1,7 миллиона.

Ванага отметила, что профсоюз возмущен планом действий властей, учитывая, что коалиция обещала, что деньги будут найдены уже в этом году.

"Как политики коалиции могут так врать? Это унизительно и непорядочно", - заявила Ванага.

На данный момент профсоюз рассматривает три варианта протестов, связанных с невыполнением правительством своих обещаний.

Первый вариант – бессрочная забастовка в сентябре этого года. Второй – забастовка уже в этом мае. Третий – предупредительная акция в мае, а затем полномасштабная забастовка в сентябре, если правительство не выполнит свои обещания.

Напомним, 20 марта у здания Сейма прошла организованная LIZDA акция протеста. В акции поучаствовали около 2000 учителей со всей Латвии.