﻿ Учителя готовы провести забастовку уже в мае, Mixnews.lv

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Учителя готовы провести забастовку уже в мае (10)

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Общество | 17 апреля 2019 года, 12:26

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA), возможно, проведет забастовку уже в мае. Об этом заявила глава LIZDA Инга Ванага.

Чтобы повысить зарплаты учителям согласно обещанному графику, в этом году нужны 9,3 миллиона евро. Пока найдены лишь 1,7 миллиона.

Ванага отметила, что профсоюз возмущен планом действий властей, учитывая, что коалиция обещала, что деньги будут найдены уже в этом году.

"Как политики коалиции могут так врать? Это унизительно и непорядочно", - заявила Ванага.

На данный момент профсоюз рассматривает три варианта протестов, связанных с невыполнением правительством своих обещаний.

Первый вариант – бессрочная забастовка в сентябре этого года. Второй – забастовка уже в этом мае. Третий – предупредительная акция в мае, а затем полномасштабная забастовка в сентябре, если правительство не выполнит свои обещания.

Напомним, 20 марта у здания Сейма прошла организованная LIZDA акция протеста. В акции поучаствовали около 2000 учителей со всей Латвии.

Комментарии 10
Анонимус2 часа назад
Кто же так бастует... Выходите из псевдопрофсоюза и берите вилы, наколите Шадурика и люди за Вас выйдут чтобы снести к хренам малообразованную власть дилетантов и моральных уродов! Сколько можно терпеть этот геноцид жителей Латвии.
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виктор2 часа назад
забастовку когда дети на каникулах ? вы и так будите на каникулах - летних, можите бастовать хоть все три месяца, 90 дней =))) делать надо своевременно!
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Вася1 час назад
Те кто пропагандируют нацизм и религию, как раз и есть те самые переквалифицированные, а не учителя! Ты реально думаешь что убрав учителей из общества мы выиграем? идиот?
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