﻿ Госпитализация Быкова не связана с инсультом, Mixnews.lv

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Госпитализация российского писателя Дмитрия Быкова не связана с инсультом, о чем ранее сообщили СМИ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Быкова в соцсети Facebook.

«15 апреля Дмитрий Львович Быков прилетел в Уфу, где было запланировано его выступление. В самолете он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Сейчас проходит обследование. Всем необходимым обеспечен. (Спасибо всем, кто предлагает помощь!) Слухи об инсульте абсолютно ложны», - говорится в сообщении.

Между тем, как передает РИА Новости со ссылкой на источник в Минздраве Башкирии, Быков госпитализирован в больницу Уфы с подозрением на инсульт. Как сообщается, его состояние остается тяжелым.

«Накануне Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз еще не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие республиканские специалисты, делают все необходимое для нормализации состояния пациента», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что вечером 16 апреля Быков почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием.

Напомним, на 21 апреля было запланировано выступление Быкова в рижском зале Splendid Palace с лекцией "Зачем нам классика?". На официальном сайте писателя уже появилась информация о том, что это выступление, как и другие, перенесено.