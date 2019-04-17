﻿ Стройка века! В здании Музея оккупации проверят старые конструкции, Mixnews.lv

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Накануне строительства «Дома будущего» – части Музея оккупации – руководство государственного акционерного общества Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) проводит техническое обследование исторического здания, чтобы дополнительно убедиться в безопасности старых конструкций, сообщает член правления VNĪ Кития Грушкевица.

«Перестройка Музея оккупации и строительство Дома будущего являются проектами государственного значения и одним из приоритетов VNĪ. Мы внимательно следим за ходом строительства, чтобы убедиться в том, что работы ведутся быстро и качественно. Строить в Старой Риге непросто – приходится считаться с тем, что мы погружаемся в историю и на стройплощадке возможны внеплановые находки. Ранее во время перестройки Музея оккупации был найден асбест, а также фундамент старого памятника Стрелкам, что вызвало необходимость в дополнительных работах по демонтажу. В настоящий момент вызывают сомнения безопасность конструкций старого здания музея и их соответствие современным стандартам строительства, поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку безопасности», - рассказала Грушкевица.

В свою очередь, в новой части – на территории строящегося «Дома будущего», по ее словам, работы идут с опережением графика: завершены демонтаж и забивание свай, начато бетонирование, а также выбран отделочный материал для фасада «Дома будущего» – финский гранит.

«Сэкономленное время будет зарезервировано на непредвиденные работы, необходимость в которых может возникнуть в ходе строительства», – рассказала Грушкевица.

На прошлой неделе ход работ на стройплощадке Музея оккупации рассматривался надзорным советом проекта, на котором VNĪ ознакомило представителей Министерства охраны окружающей среды и регионального развития и Министерства культуры с актуальным статусом работ по строительству «Дома будущего», а также проектировщик – общество с ограниченной ответственностью Taktila – представил художественное решение Мемориала памяти жертв советской оккупации «Прикосновение к истории».

Согласно замыслу проект памятного мемориала будет реализован одновременно со строящимся «Домом будущего», и его строительство планируется начать этим летом.

Как уже сообщалось, в проекте перестройки Музея оккупации Латвии «Дом будущего» сохранена идея латышского архитектора Гунарса Биркертса, заложенная в подаренных им в 2001 году эскизах перестройки Музея оккупации.

Новая концепция музея предусматривает дополнить здание, построенное в 1970 году, белой пристройкой и стеклянной стеной, а также придать музею современную функциональность.