﻿ Католики и лютеране всего мира отмечают праздник Пасхи, Mixnews.lv

Общество |

Сегодня, в воскресенье, все представители католической и лютеранской веры отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова. Православные будут праздновать Пасху через неделю.

Папа римский Франциск в своей проповеди во время пасхальной Святой Мессы призвал не отчаиваться и не терять надежду.

"Пасха - это время, когда камни катятся с нашего пути. Бог забирает самые твердые камни, о которые разбиваются наши надежды и ожидания: смерть, грех, страх, суетность", - сказал он.

С Пасхой всю Латвию поздравил архиепископ-митрополит католической церкви Збигнев Станкевич. Он призвал всех людей любить друг друга, особенно тех, кто живет в одной семье.

"Многократно мы слышим свидетельства того, какую рану в сердцах детей оставляет развод родителей. Не говоря уже о той ситуации, когда ребенок с самого начала растет только с одним из родителей или, вообще, без них", - сказал он в своей проповеди в Кафедральном соборе Святого Екаба.

Пасха - это христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа через 3 дня после его казни. Считается древнейшим и самым важным праздником христианства.

Фото: Pxhere