﻿ Бизнесмен: вузы Латвии работают впустую, платя за "мертвые души", Mixnews.lv

Бизнесмен: вузы Латвии работают впустую, платя за "мертвые души" (18)

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Общество | 24 апреля 2019 года, 08:54

Министерство образования и науки платит за "мертвые души" на бюджетных отделениях в вузах. Высшие учебные заведения работают впустую, так как больше половины студентов первого курса просто не заканчивают учебный курс из-за низкого качества знаний, полученных еще в школе. Об этом в рамках дискуссии с главой ведомства Илгой Шуплинской на телеканале Riga TV24 сказал председатель правления SAF Tehnika, работающий по импорту высоких технологий Нормунд Бергс.

По мнению Бергса, в этих вузах должно учиться в два раза меньше студентов за те же деньги.

"220 детей в прошлом году сдали экзамен по физике успешно из 3500 бюджетных мест. И первый курс работает как? Там пытаются научить тех, кто до этого 12 лет не учился. В результате этот первый курс, по меньшей мере, половина не заканчивает, они просто пропадают и вуз работает впустую", - пояснил Бергс.

Он отметил, что надо по возможности быстрее взять тех, кто хочет и может учиться.

"Я понимаю, что физику мы уже не вернем, иллюзий у меня на этот счет нет. Минобразования платит за "мертвые души" в вузах. Вас не интересует, какие это дети, вас интересует, сколько их. Если бы вы вузу сказали, что мы оставим вам базовое финансирование, но берите этих лучших... Понимаете, тут какое дело, даже преподавателям не интересно и не хочется учить, не побоюсь этого слова, глупых студентов. Вот такие дела. И нам это нелегко сказать, что эта система работает впустую", - сказал Бергс.

Ранее Бергс уже неоднократно высказывался о качестве школьного образования. По его словам, кабинеты физики оборудованы плохо. Когда молодые люди приходят в вуз, то впервые видят амперметры и вольтметры.

По данным РТУ, которые ранее сообщал портал chas.lv, после первой сессии отчисляются около 20% студентов, после второй - еще 15%, что связано со слабым уровнем школьной подготовки по математике и физике.

Фото: ru.freepik.com/free-photo

Комментарии 18
LUPATriot1 час назад
Tevis un tev līdzīgiem dēļ, ārvalstīs domā, ka Latvija ir baltā āfrika un te dzīvo tikai veci atsisti nacionālisti. Ar katru savu komentāru tu atkal un atkal pievīl šo valsti. Tu neesi patriots, tu esi šīs tautas ienaidnieks. Pēc tādiem kā tu, diemžēl, spriež par citiem latviešiem, kuri vairākumā ir īstenībā labi cilvēki. Lai cik tev maksā par tādu uzvedību, tev jābūt kauns. Smirdēt komentāros - lūk tas ir tavs līmenis dzīvē.
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наблюдение и опыт1 час назад
если в стране гуманитарные знания (танцы, пение и языки) и физкультура ставятся важнее математики, физики, биологии и химии, тупик инженерных и технологических специальностей неизбежен, а за ним упадок производства, строительства и общего уровня благосостояния народа.
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читатель1 час назад
Господин Бергс,
это истина, не требующая лишней писанины.А попробуйте -ка, выйти 1 мая на демонстрацию , поддержите отказ от новой реформы образования и перевода школ на русский язык обучения. Если даже школьники титульной нации ( на бюджете в основном они) не могут освоить физику и математику , то о каких перспективах в образовании, можно рассуждать? Политех был приличной кузницей выпуска инженеров, обеспечивая специалистами лучшие производства бывшего союза, теперь строители не могут рассчитать инженерные конструкции( результат - Мaxima).Громче, громче заявите о преступной политике образования.Или рот закройте, и так в последние 10 лет, в Риге самый грязный воздух ...
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