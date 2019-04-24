﻿ Бизнесмен: вузы Латвии работают впустую, платя за "мертвые души", Mixnews.lv

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Министерство образования и науки платит за "мертвые души" на бюджетных отделениях в вузах. Высшие учебные заведения работают впустую, так как больше половины студентов первого курса просто не заканчивают учебный курс из-за низкого качества знаний, полученных еще в школе. Об этом в рамках дискуссии с главой ведомства Илгой Шуплинской на телеканале Riga TV24 сказал председатель правления SAF Tehnika, работающий по импорту высоких технологий Нормунд Бергс.

По мнению Бергса, в этих вузах должно учиться в два раза меньше студентов за те же деньги.

"220 детей в прошлом году сдали экзамен по физике успешно из 3500 бюджетных мест. И первый курс работает как? Там пытаются научить тех, кто до этого 12 лет не учился. В результате этот первый курс, по меньшей мере, половина не заканчивает, они просто пропадают и вуз работает впустую", - пояснил Бергс.

Он отметил, что надо по возможности быстрее взять тех, кто хочет и может учиться.

"Я понимаю, что физику мы уже не вернем, иллюзий у меня на этот счет нет. Минобразования платит за "мертвые души" в вузах. Вас не интересует, какие это дети, вас интересует, сколько их. Если бы вы вузу сказали, что мы оставим вам базовое финансирование, но берите этих лучших... Понимаете, тут какое дело, даже преподавателям не интересно и не хочется учить, не побоюсь этого слова, глупых студентов. Вот такие дела. И нам это нелегко сказать, что эта система работает впустую", - сказал Бергс.

Ранее Бергс уже неоднократно высказывался о качестве школьного образования. По его словам, кабинеты физики оборудованы плохо. Когда молодые люди приходят в вуз, то впервые видят амперметры и вольтметры.

По данным РТУ, которые ранее сообщал портал chas.lv, после первой сессии отчисляются около 20% студентов, после второй - еще 15%, что связано со слабым уровнем школьной подготовки по математике и физике.

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