﻿ Двери открывает уже шестой магазин Maxima в этом месяце, Mixnews.lv

Общество |

Сегодня, 18 апреля, в центре Сигулды после реконструкции открылся магазин Maxima X на ул. Леона Паэглес, 3. В магазине, в который инвестировано 535 000 евро, для жителей Сигулды и многочисленных гостей города созданы современные и удобные условия покупок.

"В этом месяце открылись уже шесть магазинов Maxima, общие инвестиции составили более 6 млн евро. Четыре из этих магазинов находятся в регионах, что подтверждает значение регионов в развитии Maxima Latvija. Новый магазин Maxima X соответствует новейшим тенденциям покупок и все более возрастающим стандартам качества. Мы тщательно продумали нужды и 29 сотрудников магазина, и клиентов и уверены, что перемены принесут новый опыт покупок в Сигулду", - говорит член правления Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Во время реконструкции магазина в течение трех месяцев полностью обновлен торговый зал площадью 471 кв. м. В магазине модернизированы инженерные коммуникации, установлено новое вентиляционное оборудование для приятного микроклимата в помещениях и дружественное для окружающей среды и энергоэффективное LED-освещение. В соответствии со стандартом качества Maxima в магазине установлены новые весы и сеть Wi-Fi для сканеров. Для удобства покупателей и сотрудников в магазине имеются четыре кассы самообслуживания, где можно рассчитаться и платежными картами, и наличными деньгами. Общая площадь магазина составляет 868 кв. м.

Для удобства жителей в магазине существенно расширен ассортимент товаров, и теперь им предлагаются еще более обширные возможности выбора и на каждый день, и на праздник. В магазине имеется широкий ассортимент готовых блюд Meistara Marka на вынос, особенно разнообразный выбор свежих овощей и фруктов, а также другие любимые продукты.

Реконструкция магазина Maxima X в Сигулде является частью инвестиционной программы сети розничной торговли Maxima Latvija, в рамках которой предприятие значительно расширит сеть магазинов, открыв несколько новых магазинов большого формата, ряд магазинов малого формата, а также полностью реконструировав 10 имеющихся магазинов, часть из них существенно расширив. Как сообщалось, способствуя удобству и доступности покупок, Maxima Latvija в расширение сети магазинов и улучшение покупательского опыта клиентов в 2019 году планирует инвестировать более 34 млн евро.