﻿ Закрыть или оставить? Министерство образования прояснило судьбу школ, Mixnews.lv

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Министерство образования и науки (МОН) предложило ввести четыре блока регионов с разным минимальным количеством учеников для упорядочения сети школ.

В первый блок входят города Латвии с населением по крайней мере 50 тыс. человек - Рига, Даугавпилс, Лиепая и Елгава. В этих городах в начальной школе (1-6-е классы) должно быть 400 учеников, то есть три параллельных класса по 22 ученика. В основной школе должно быть не меньше 450 учеников, то есть два параллельных класса по 25 учеников, в средней школе - по крайней мере 150 учеников, то есть два параллельных класса по 25 учеников.

В следующий блок регионов входят центры развития территорий. Там минимальное количество учеников в начальной школе составит 300 - два параллельных класса по 25 учеников, в основной школе должно быть 360 учеников - два параллельных класса по 20 учеников, в средней школе - два параллельных класса по 20 учеников.

Третий блок - это волости. Здесь в начальной школе может быть 35 учеников, по шесть в классе, и такие начальные школы должны работать как филиалы других учебных заведений без отдельной администрации, а также заниматься и дошкольным воспитанием. В основной школе должно быть минимально 80 учеников, по девять в классе, в средней школе - минимально 45 учеников, по 15 в классе.

В последнюю группу входят территории у границ ЕС и те территории, где расстояние до другой школы составляет по крайней мере 25 км. В начальной школе в этом блоке регионов должно быть по крайней мере три класса по пять учеников, основная школа может существовать с 70 учениками, по восемь в каждом классе, а для средней школы нужно не менее 30 учеников по десять в классе.

Министр образования и науки Инга Шуплинска сообщила, что эти критерии направлены для оценки самоуправлениям.

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