﻿ Бизнес на языке: чиновники от образования приторговывали "аплиецибами", Mixnews.lv

Бизнес на языке: чиновники от образования приторговывали "аплиецибами" (7)

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Общество | 18 апреля 2019 года, 12:32

Прокуратура Латгальского окружного суда начала уголовный процесс против 23 лиц, которые обвиняются в торговле удостоверениями о знании государственного языка, сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска.

Десяти из обвиняемых грозит до трех лет лишения свободы за то, что они незаконно продавали удостоверения о знании латышского языка. Среди них присутствуют три работника Государственного центра содержания образования.

Как ранее сообщал KNAB, подозреваемые использовали несколько схем распространения удостоверений. Среди покупателей значатся семь граждан России, два гражданина Армении и один гражданин Азербайджана.

Фото: Pxhere

Комментарии 7
прохожий1 час назад
На чём ещё можно зарабатывать на задворках ЕС, только на языке и танцах.
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вова1 час назад
Это просто люди с либеральным европейским мышлением ,наш золотой фонд ,мы это не ценим и они
золото стали брать сами.
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Latviešu Patriots1 час назад
Īstie Latviešu Patrioti! Es lepojos par viņiem
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