﻿ Бизнес на языке: чиновники от образования приторговывали "аплиецибами", Mixnews.lv

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Прокуратура Латгальского окружного суда начала уголовный процесс против 23 лиц, которые обвиняются в торговле удостоверениями о знании государственного языка, сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска.

Десяти из обвиняемых грозит до трех лет лишения свободы за то, что они незаконно продавали удостоверения о знании латышского языка. Среди них присутствуют три работника Государственного центра содержания образования.

Как ранее сообщал KNAB, подозреваемые использовали несколько схем распространения удостоверений. Среди покупателей значатся семь граждан России, два гражданина Армении и один гражданин Азербайджана.

Фото: Pxhere